Grey’s Anatomy 18 in streaming su Disney+: i motivi per non perderla

Come ricordiamo bene, la serie (che ha come data di esordio il 2005) narra le vicissitudini di Meredith Grey, la nostra “bionda” protagonista. Ambientata al “Seattle Grace Hospital”, la vita della bella tirocinante di chirurgia viene costantemente messa alla prova dalla dura vita in ospedale. Nel lavoro, come nella vita personale, momenti belli e brutti si alternano in una cornice di relazioni appassionanti, coinvolgenti e fondamentali per il suo percorso.

Claudia Fogliano

Cantante, musicista e amante del cinema da sempre. Un concentrato di ossessioni e passioni per le arti in generale, in particolare per il cinema, la musica, le serie tv, i libri e i videogiochi! Il canto, la musica, la recitazione, la cinematografia e la presenza scenica sono state le mie materie di studio da sempre. A queste si è aggiunto lo studio del Social Media Marketing, per ampliare opportunità e conoscenze in ambito di comunicazione, entrambe fondamentali per la condivisione di contenuti di valore, con lo scopo di "dividere" sempre meno e "unire" molto più.