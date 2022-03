Instax di Fujifilm è la fotocamera per il tuo matrimonio

FUJIFILM non può mancare al famoso giorno del Sì con le sue fotocamere Instax che si prestano molto per raccontare i matrimoni accanto alle fotocamere professionali dei fotografi.

Le fotocamere istantanee Instax di Fujifilm si prestano per gli eventi dal vivo, per immortalare ogni istante con immediatezza ed averne anche un ricordo fisico da poter portare a casa. Dalla cerimonia più solenne a quella più scanzonata, il matrimonio è da sempre l’evento più pensato, immaginato, definito in tutti i minimi particolari, ma anche il più fotografato. Al fotografo ufficiale, si affiancano da anni una miriade di assistenti che con gli smartphone in mano sono alla ricerca del momento unico, irripetibile.

Ora che con la primavera si avvicina la stagione dei matrimoni, scopriamo quali sono le fotocamere Instax perfette per immortalare i momenti più divertenti ed emozionanti.

FUJIFILM: le fotocamere Instax perfette per il tuo matrimonio

Con il suo stile iconico, tra gli invitati si fa largo instax mini 11. In bella mostra sul tavolo in attesa di essere utilizzata da chi, più o meno intraprendente, scatterà una foto che rimarrà un ricordo tangibile e che accompagnerà per anni la memoria di quell’istante.

Dalla satinatura trasparente sull’obiettivo al logo instax impresso sul retro, questa agilissima fotocamera è stata progettata con un’attenzione maniacale per i dettagli, anche i più piccoli.

L’esposizione automatica integrata fa risaltare sia il soggetto, sia il contesto in cui si trova. Semplice da utilizzare, ma non a spese della qualità di stampa, mini 11 è sempre pronta all’azione. Scattare selfie e primi piani con instax mini 11 è molto semplice, basterà estrarre l’obiettivo afferrandolo dal bordo anteriore ed ecco comparire, come per magia, un’ottica fatta apposta per i selfie, dello stesso colore del corpo macchina. La fotocamera è dotata anche di due diversi pulsanti di scatto intercambiabili in base alle preferenze degli utenti.

Il formato WIDE è invece la dimensione di stampa che può accompagnare in tutte le fasi del matrimonio. Ad esempio, affidandosi alla stampante a sviluppo istantaneo instax Link WIDE è possibile preparare partecipazioni/inviti o creare dei biglietti di ringraziamento da inviare agli invitati su cui inserire un QRCODE che rimandi al video del matrimonio o ad alcuni momenti salienti dell’evento. Oppure, per gli invitati si possono creare particolari occasioni di intrattenimento durante il festeggiamento, come allestire una postazione ad hoc con Link Wide in cui stampare la foto più significativa ed emozionante della cerimonia, scattata con il proprio smartphone, così da regalare agli sposi.

Link WIDE trasferisce un’immagine e avvia la stampa in circa 12 secondi; supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola carica della batteria, per una versatilità di utilizzo, mai vista prima. Inoltre, possono essere stampate fino a 10 copie della stessa foto in continuità.

L’app Link WIDE è stata progettata per la massima facilità d’uso e per fornire agli utenti un’incredibile varietà di utili opzioni di stampa delle immagini quali: strumenti di modifica come il ritaglio o la correzione dell’immagine, diversi filtri, modalità collage di foto, aggiunta di testo all’immagine stampata, 1.600 sticker da stampare sulla foto e tanti modelli di cornici editabili.

Tra le sue funzioni più innovative troviamo: Sketch, Edit & print, per importare i propri schizzi o bozzetti e stamparli sulla foto; Stampa di frame video selezionati; Modalità QR Code che da la possibilità di aggiungere alla foto un codice QR da ricollegare ad un suono o messaggio vocale, ad un sito web, la posizione di una località, un messaggio di testo nascosto.

E tu, quale fotocamera Instax sceglieresti per il tuo matrimonio?