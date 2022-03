Tra i titoli di punta della scorsa stagione dei premi per il Cinema, c’è “Gli occhi di Tammy Faye”, il film in arrivo su Disney+ dal 23 Marzo 2022

Gli occhi di Tammy Faye è disponibile comodamente da casa su Disney+. La pellicola, distribuita dal 3 Febbraio dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Roma, rappresenta un nuovo film nel catalogo Disney+ da oggi, 23 Marzo 2022. “Gli occhi di Tammy Faye”, il film candidato agli Oscar e tanto discusso durante la scorsa stagione dei premi per il cinema, è in arrivo comodamente da guardare dal nostro divano.

Tammy Faye e Jim Bakker

La pellicola narra la straordinaria e assurda vita della telepredicatrice Tammy Faye Bakker e di suo marito Jim Bakker. I signori Bakker hanno dato vita alla più grande emittente religiosa esistente al mondo. I due si sono però presto ritrovati coinvolti in intrighi economici, rivalità e uno scandalo sessuale che ha spezzato il loro matrimonio e l’impero mediatico che avevano costruito negli anni ’70 e ’80.

Tammy Faye apparteneva ad umili origini e comprese i meccanismi da utilizzare per sfruttare la sua grande capacità di persuasione da poter esercitare sulle persone. Il suo volto è stato assolutamente identificabile in quel periodo, caratterizzato dal suo sguardo con occhi grandi e ciglia lunghe. L’entusiasmo che trasmetteva alle persone, era rivolto a tutti, senza differenze tra ceti sociali. In questo modo riuscì a creare un network televisivo e un parco a tema religioso, un enorme spazio di condivisione di messaggi di amore e consigli. Accettare se stessi e gli altri, così come siamo.

Sembrava tutto interessante e coinvolgente, ma, al suo apice, quello che divenne un impero iniziò però a crollare. Tammy Faye si trovò immersa in scandali finanziari, rivalità con altri colleghi ed intrighi nella conduzione del network. La sua figura, la sua immagine fu completamente ribaltata.

Jessica Chastain protagonista d’eccellenza

“Gli occhi di Tammy Faye”, o con il titolo in inglese “The Eyes of Tammy Faye”, è un film di genere Drammatico, Storico del 2021. Diretto da Michael Showalter e distribuito in Italia da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia.

I suoi protagonisti sono Andrew Garfield e la bravissima Jessica Chastain. L’attrice è stata candidata all’Oscar per la sua profonda ed intensa interpretazione di questo iconico personaggio televisivo. Da considerare anche che, un’altra nomination, è stata affidata al “Miglior Make-Up” per la trasformazione di Jessica Chastain ed Andrew Garfield per questi ruoli.

Nel cast vediamo altri attori quali Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Mark Wystrach, Sam Jaeger. Louis Cancelmi, Gabriel Olds, Fredric Lehne, Chandler Head, Jay Huguley. Dan Johnson, Grant Owens, Coley Canpany, Craig Newkirk. Kimberly Parker, Alan Boell, Randall P. Havens, Lila Jane Meadows, Carolyn Mints.

