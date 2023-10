Five Nights At Freddy’s in anteprima: batte Super Mario al botteghino

Five Nights At Freddy’s arriva in anteprima in Italia e in America ha già battuto Super Mario Bros al botteghino, il film è un successone e ha già raggiunto un incasso da fine delle proiezioni

Eravamo in tanti ad aspettare questo adattamento cinematografico basato sulla famosissima saga videoludica Five Nights At Freddy’s, dopo tanti anni il film è arrivato, grazie alla Blumhouse Productions. Il film ha già raggiunto degli incassi spaventosi, a livello globale ha già raggiunto ben 130 milioni di dollari di cui 78 milioni solo negli Stati Uniti. Sono passati ben tre giorni dall’uscita in America, e seppure Five Nights At Freddy’s uscirà in anteprima in Italia solo il 31 ottobre, ha già raggiunto gli incassi che ci si aspetterebbe alla fine delle proiezioni. Dunque è già un successo, considerando soprattutto che il budget è di soli 20 milioni di dollari. Ha perfino superato Super Mario Bros, almeno al botteghino.

Five Nights At Freddy’s in anteprima | Un successo inaspettato (oppure no?)

Considerando il successo che ha avuto la saga videoludica e tutti i fan che si sono legati al franchise, forse non è propriamente una sorpresa il successo del film. La saga ha fatto innamorare il mondo intero degli animatronics grazie alla lore affascinante e misteriosa, creando una storia e un gameplay originale che ha senza ombra di dubbio rivoluzionato il genere horror. Nonostante la critica l’abbia stroncato, i fan non badano alle critiche, anzi, hanno un riscontro totalmente positivo sul film. Il fondatore della Blumhouse, Jason Blum, festeggia con un post su X, scrivendo:

È così divertente quando funziona. Grazie per aver avuto pazienza per Five Nights At Freddy’s, volevamo che il film fosse perfetto per i fan, ci siamo concentrati soprattutto su questo aspetto. Grazie a tutti per il fantastico weekend!

Il film è completamente fedele al videogioco

Tic tac. Il conto alla rovescia è cominciato. #FiveNightsAtFreddys sarà in anteprima nelle sale nella notte di Halloween e dal 2 novembre #SoloAlCinema pic.twitter.com/NxiOBq4ApJ — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) October 28, 2023

Five Nights At Freddy’s racconta le vicende di un guardiano notturno che accetta un lavoro in una pizzeria chiamata Freddy Fazbear’s Pizza. Durante il suo primo turno si renderà conto che il lavoro non sarà così semplice come si aspettava e che il locale nasconde degli oscuri segreti. Nel cast del film troviamo Josh Hutcherson (Mike Schmidt), Matthew Lillard (William Afton), Elizabeth Lail (Vanessa), Kat Conner Sterling (Max), Piper Rubio (Abby) e Mary Stuart Masterson (Zia Jane). Vi ricordiamo che Five Nights At Freddy’s arriverà in anteprima in Italia il 31 ottobre, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 2 novembre. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttotek.it per leggere la nostra recensione sul film che sarà pubblicata l’1 novembre.

