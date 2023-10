Fantastici 4: nuovi dettagli sul film che faranno impazzire i fan!

Nuovi dettagli sul film dei Fantastici 4 sono stati svelati, tra cui il sottotitolo del film, che farà drizzare le orecchie ai fan dei personaggi che hanno seguito le loro storie nei fumetti

Il film sul quartetto dovrebbe arrivare tra Avengers: Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, nonostante non si sappia ancora molto su chi interpreterà i nostri protagonisti nel nuovo adattamento cinematografico basato sulle storie di Stan Lee e Jack Kirby, i nuovi dettagli sul film dei Fantastici 4 fanno stuzzicare la curiosità dei fan che hanno letto i fumetti. Il titolo di lavorazione del film rimanda a una famosa storia del gruppo che gli affezionati conosceranno molto bene, che riporta a un’ambientazione cosmica.

Fantastici 4: i nuovi dettagli sulla possibile trama

Stando ai rumor recenti di The Cosmic Circus, ill film che era stato annunciato a dicembre 2020 e confermato a luglio 2022, avrebbe come titolo di lavorazione Blue Moon. Chi conosce bene i fumetti saprùà benissimo a cosa si riferisce il titolo. Non sarebbe la prima volta, infatti, che un film Marvel abbia come titolo di lavorazione un rimando a una famosa storia da cui poi hanno preso spunto. L’Area Blu della Luna nei fumetti è un luogo simile alla Terra, creato artificialmente dagli Skrull, visti ultimamente in Secret Invasion, dove hanno effettuato degli esperimenti per i Cotati e i Kree. Sono stati proprio i Fantastici 4 a scoprire l’esistenza dei resti di una civiltà aliena nel numero 13 del 1963. Inoltre, qui incontreranno anche la cittadella di Uatu l’Osservatore, già visto nell’MCU nella serie What If…?

L’Area Blu della Luna ha ospitato molti personaggi dei fumetti, sia eroi che villain, come gli X-Men e la Fenice nello scontro contro la guardia imperiale Shi’Ar. Gli Inumani hanno chiesto aiuto ai Fantastici 4 per trasferirsi lì dopo che la Terra è diventata inabitabile per loro. Altro personaggio importante è il Tribunale Vivente, del quale si vocifera da tempo che debba apparire nell’MCU. Non è ben chiaro se il titolo di lavorazione suggerisca davvero la trama del film, ma fino alla fine dello sciopero degli attori non possiamo sapere altro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per scoprire eventuali aggiornamenti e molto altro sul mondo del cinema.

