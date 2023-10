Five Nights At Freddy’s è arrivato da poco nelle sale, ma la saga videoludica non ha un solo capitolo, quindi è giusto porsi la domanda: quando aspettarsi l’uscita di Five Nights At Freddy’s 2? Ecco cosa sappiamo sul sequel

Five Nights At Freddy’s è diventato un vero e proprio fenomeno della cultura pop, un cult del mondo dei videogiochi. Considerando l’enorme successo del film, già si parla di un sequel e del film di Emma Tammi e della possibilità di creare una saga cinematografica. Ecco cosa sappiamo sull’uscita di Five Nights At Freddy’s 2. Mentre il film continua ad incassare sempre più dall’uscita del film, dimostrano di aver fatto jackpot con la scelta di distribuirlo nelle sale durante il periodo di Halloween, il migliore per gli horror, i fan già si chiedono della possibilità di poter vedere almeno un sequel, e la risposta potrebbe essere più che positiva.

Cosa aspettarci dalla saga in futuro | Five Nights At Freddy’s 2: uscita, trailer e tutto ciò che sappiamo!

Ovviamente è ancora troppo presto per poter parlare della trama del sequel, i tempi sono ancora fin troppo freschi e i fan devono ancora godersi per bene il primo film di quella che probabilmente diventerà una saga cinematografica. Le intenzioni dei produttori, in ogni caso, sono ben chiare, e soprattutto dopo il successo al botteghino in parte inaspettato, le idee saranno garantite dalla casa produttrice stessa. Le probabilità che venga realizzato un sequel e addirittura una saga cinematografica sul mondo creato da Scott Cawthon sono alte. Emma Tammi ha rivelato a Variety cosa aspettarsi dal futuro della saga:

Siamo sicuramente intenzionati a produrre altri film, se avessimo la fortuna di farlo. Questo primo capitolo è legato al primo videogioco, magari il secondo potrebbe essere legato al secondo videogioco e così via. Vedremo. Può succedere di tutto.

I always come back | Five Nights At Freddy’s 2: uscita, trailer e tutto ciò che sappiamo!

In aggiunta a queste parole, sappiamo anche che l’attore che interpreta William Afton (Matthew Lillard) ha firmato un contratto con lo studio dietro al progetto, che prevede tre film dove sarà coinvolto. I fan sanno bene che questo significa che molto probabilmente rivedremo William Afton nelle vesti di Springtrap, quello che è il vero villain di tutta la saga. Springtrap è l’estensione di William, rappresenta la vera evoluzione del personaggio, e se continueranno a restare fedeli all’opera originale, vedremo Springtrap in live action.

Ricordate di sorridere, siete il volto della Freddy Fazbear’s Pizza!

Questo è ciò che sappiamo sul futuro della saga che, considerando le premesse del primo film, siamo sicuri sarà radioso e i fan proveranno un’immensa gioia nel vedere i loro animatronics preferiti all’opera! In attesa dell’ufficializzazione e l’annuncio della data d’uscita di Five Nights At Freddy’s 2, vi invitiamo a restare aggiornati con noi su tuttotek.it per leggere la recensione del primo film che sarà pubblicata il 1 novembre. Vi ricordiamo che Five Nights At Freddy’s verrà proiettato in anteprima il 31 ottobre e pubblicato ufficialmente il 2 novembre.

