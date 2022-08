Fuori il trailer italiano e il poster di Anche io (She Said), il film dedicato alle inchieste che hanno dato vita al #MeToo. Con Carey Mulligan e Zoe Kazan dirette da Maria Schrader

Finalmente è uscito anche in Italia il trailer di Anche io (She Said), il film prodotto dalla Universal Pictures, che racconta l’inchiesta delle giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che ha portato a galla la storia di abusi e ricatti sessuali del produttore Harvey Weistein e molti suoi colleghi ad Hollywood.

Una volta che la storia venne alla luce e fu impossibile insabbiarla, molte altre donne dello spettacolo raccontarono di aver subito simili trattamenti da loro colleghi e superiori uomini, così insieme si unirono e gridarono al mondo tutto il marcio che si nascondeva sotto le apparenze scintillanti e il velluto dei red carpet.

La trama di Anche io

Come ricorderanno tutti, fu proprio questa storia che fece partire il movimento del #MeToo. L’inchiesta cambiò per sempre la cultura americana -e non solo- ed è uno dei capitoli più importanti di questa generazione.

La pellicola è prettamente incentrata sulla storia delle due reporter. La Universal Pictures ha reso noti il trailer (per vederlo fare click qui) e il poster di She Said, tradotto e adattato in italiano come Anche io.

Il film arriverà nelle nostre sale a partire dal 17 novembre.

Cast, regia e sceneggiatura

Carey Mulligan e Zoe Kazan nei panni delle protagoniste della storia, Megan Twohey e Jodi Kantor. La pellicola è diretta dalla regista Maria Schrader. La sceneggiatura è un diretto adattamento del libro delle due giornaliste dal titolo She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement ed è adattato per il cinema dal premio Oscar Rebecca Lenkiewicz.

