L’eredità dei videogiochi giapponesi in merito al contesto attuale del gaming

Lo spostamento del centro nevralgico dell’industria videoludica dagli Stati Uniti d’America al Giappone ha prodotto alcuni effetti straordinariamente importanti per il mondo dei videogiochi

Tale aspetto è stato approfondito dalla docu-serie High Score, distribuita da Netflix durante lo scorso agosto 2020. Per chi non l’avesse vista vale la pena recuperarla, dato che in sei episodi, divisi in altrettanti argomenti, racconta la nascita e la successiva evoluzione dei videogiochi a cavallo tra il 1976 e gli anni ’90. A rendere il prodotto davvero intrigante ci sono le testimonianze di ideatori, sviluppatori e giocatori che sono stati protagonisti attivi di questa stagione irripetibile e imperdibile per chi ama i videogames, ma anche per tutti gli esperti e appassionati di tecnologia e di web marketing.

L’ascesa del Sol Levante sull’industria videoludica

In primo luogo l’industria giapponese ha da subito puntato sulla qualità e sulla differenziazione dei propri prodotti, scongiurando di fatto sin dalle prime battute i rischi che hanno causato il tracollo del mercato americano. In Giappone infatti vengono prodotti e realizzati giochi maggiormente innovativi, talvolta rischiando un po’, azzardando rispetto al trend e alle abitudini dei consumatori, che riescono spesso a trasformarsi in prototipi o precursori di nuovi generi. Lo stesso metodo con cui Hollywood e l’industria musicale pop-rock hanno costruito un sistema che è andato avanti per oltre mezzo secolo, di fatto. La grande differenza tra i giochi realizzati in Giappone e quelli prodotti in California (dove avevano sede le aziende specializzati in gaming) sta nel fatto che le società nipponiche prima di darsi ai videogiochi, erano già case di gioco, producendo giocattoli in serie, giochi da tavolo e altre forme di divertimento e di svago. In America invece si trattava spesso di imprenditori indipendenti e determinati, che però non avevano alcuna esperienza commerciale, né una struttura adeguata a fornire i negozi e le grandi catene di distribuzione dell’epoca. Pensate come a differenza di oggi, dove il supporto fisico viene visto quasi come un optional o come un autentico feticcio da collezionisti, tutto doveva essere realizzato in modalità fisica. Una bella grana per chi non aveva idea di come produrre in serie e con un sistema industriale un concetto e un’idea di fatto avveniristica.

La tassonomia del videogioco su modello nipponico

In Giappone invece si forma e si costituisce la tassonomia del videogioco che determina il paradigma contemporaneo, creando i mattoni con cui si plasmeranno i videogiochi dei 20 anni successivi e con cui si costruiranno quelli dei prossimi vent’anni. Non abbiamo più dei giochi con delle meccaniche ripetitive e facili da giocare, basate sulla coordinazione tra occhio e mano, in questa fucina di nuove idee e nuove regole i videogiochi cominciano a raccontare storie. Entriamo qui in una nuova fase e una dimensione maggiormente strutturata e stratificata, dove verranno affrontati temi complessi, mettendo in scena mondi straordinari con una vera e propria mitologia, creando vere e proprie saghe destinate a durare nel tempo. Namco, Konami, Taito, lo stesso Nintendo e tante altre realtà ora dimenticate o da rivalutare, costituiscono una vera età d’oro per la videoludica classica.

Considerazioni finali sull’industria videoludica e sul gambling odierni

Non è un caso se proprio in questi anni vengono fuori titoli destinati a essere giocati anche a distanza di quasi 40 anni. Un esempio per tutti: Super Mario Bros. Molto di questo si vede alla straordinaria capacità del popolo giapponese di raccontare con immagini stilizzate, peculiarità innata in questa cultura, che si riconosce a cominciare dal sistema di scrittura a ideogrammi, dando vita per esempio al teatro kabuki e alle stampe erotiche shunga. Un immaginario capace di influenzare il mondo occidentale e di ritorno tutto il globo, visto che la videoludica ancora oggi è un’industria miliardaria inarrestabile, che ha avuto successo in ogni contesto e regione di questo pianeta. Si pensi, cambiando argomento, al successo che hanno ottenuto in questi ultimi 10-15 anni le realtà attive nel contesto del gioco online e delle piattaforme di live casino presenti sul web e rese legali. Un flusso continuo di utenti che si registrano e che tentano la fortuna, con risultati alterni, un po’ come era accaduto durante gli anni ’70 e gli anni ’80 per i pionieri dell’industria videoludica.