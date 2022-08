Voci di corridoio ed “incerti” Rumor sostenevano l’idea che Meteor Lake potesse essere posticipata al 2024, ecco la verità!

Meteor Lake sarà la generazione successiva alla prossima Gen Raptor Lake, ma già si pensa al futuro. E visto che sono alle porte i nuovi processori Raptor Lake, si fa presto a ipotizzare scenari futuri per quel che concerne la nuova Gen Meteor Lake.

Meteor Lake si era vociferato venisse posticipata addirittura al 2024, ma così non sarà, e a smentirlo è proprio Intel stessa. Ecco i dettagli.

Meteor Lake si farà entro il 2023! Parola di Intel

La supposizione nasce dalle difficoltà effettive che Intel sta affrontando negli approvvigionamenti, ma come Intel, un po’ tutte le grandi aziende e non solo del settore dell’elettronica. A quanto pare però, gli approvvigionamenti e la catena produttiva sembra che al momento sia stabile per il circuito di Intel, e questo non dovrebbe far slittare la nuova gen Meteor Lake, che sarebbe già in fase di test.

I colleghi di The Verge sono riusciti ad avere contatti con un portavoce di Intel garantendo che entro il 2023 avremo sugli scaffali i nuovi processori, che ricordiamo segneranno un cambio effettivo di progetto per quanto concerne il layout.

Meteor Lake arriverà dapprima sulle piattaforme notebook, e solo successivamente su quella desktop. Logico, servirà un ulteriore cambio socket, ed ovviamente si differenziano sempre per numero di core (P-Core ed E-Core precisiamo) frequenze operative e TDP. Sembrerebbe che avremo processori con struttura 14 core/20 thread, con un consumo nettamente inferiore rispetto alle generazioni attuali, si vocifera un range tra 45 e 55 Watt per quanto concerne gamma i5/i7. Se così fosse, Intel ha realmente trovato la quadra per ottimizzare consumi e prestazioni. Altre voci, sostengono che rispetto alle imminenti Raptor Lake, avranno un miglioramento ed incremento delle frequenze operative del 20% a parità di consumi.

