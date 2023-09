Presentata a Berlino la nuova gamma di speaker JBL Authentics

HARMAN International supera di nuovo i limiti dell’eccellenza acustica e del design con il lancio della gamma di speaker per casa JBL Authentics

La nuova serie di altoparlanti WiFi JBL Authentics rappresenta un ulteriore passo avanti nell’eccellenza acustica e nel design iconico da parte di HARMAN International; una società interamente controllata da Samsung Electronics Co. Ltd. che si focalizza su tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer ed enterprise.

Questa serie di altoparlanti offre il rinomato JBL Signature Sound e le più recenti innovazioni tecnologiche per un’esperienza d’ascolto superiore direttamente a casa propria.

Con una lunga storia di successi nell’audio per cinema, studi di registrazione e concerti dal vivo, JBL è noto per il suo patrimonio acustico di altissimo livello. Questa tradizione di oltre 75 anni ha reso JBL un punto di riferimento nell’amplificazione dell’energia musicale; offrendo un’esperienza di ascolto che connette emotivamente l’ascoltatore alla musica.

JBL è stato fondamentale in eventi musicali iconici e luoghi di tutto il mondo, apprezzato sia dai professionisti per la qualità del suono che dagli appassionati per l’esperienza coinvolgente che i suoi prodotti offrono.

Dettagli sulla nuova gamma di speaker JBL Authentics

La gamma Authentics di JBL è stata progettata per offrire un’esperienza sonora eccezionale, incorporando tecnologie di livello professionale in ogni altoparlante. L’obiettivo è offrire un suono simile a quello di un concerto in uno stadio direttamente nel proprio salotto.

Uno dei principali trend attuali nel mondo audio è l’audio spaziale, che offre un’esperienza d’ascolto immersiva. JBL ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo di tecnologie audio spaziali avanzate; consentendo un’esperienza 3D di altissima qualità che supera il tradizionale audio stereo. La serie JBL BAR, ad esempio, utilizza la tecnologia proprietaria MultiBeam per creare un’esperienza cinematografica 3D coinvolgente.

Nella gamma Authentics, in particolare nell’Authentics 500, JBL ha collaborato con Dolby per integrare il loro standard di codifica Dolby Atmos; noto per offrire audio immersivo attraverso uno o più altoparlanti. Questo modello offre anche la tecnologia Constant Sound Field HARMAN-patented. Capace di combinare elaborazione digitale del segnale (DSP) con un design acustico strutturale; per offrire un ampio palcoscenico sonoro e un punto dolce più grande, garantendo un suono coerente e coinvolgente in ogni parte dell’area di ascolto.

Novità e design

Un’altra caratteristica importante è l’attivazione vocale, che è estremamente popolare tra i consumatori. La gamma Authentics offre l’integrazione con Amazon e Google, consentendo l’accesso simultaneo agli assistenti vocali sugli altoparlanti JBL Authentics. Ciò significa che gli utenti possono attivare contemporaneamente Google Assistant e Alexa sullo stesso dispositivo; offrendo flessibilità e scelta nella comunicazione con gli assistenti vocali per attività diverse come: l’ascolto di musica, il controllo dei dispositivi smart home e altro, tutto con comandi vocali.

Dal punto di vista del design, la serie Authentics si ispira al patrimonio retro degli anni ’70. Combinando elementi iconici del passato con forme, materiali, colori e finiture contemporanee. Questa fusione di stile vintage e moderno crea un’estetica unica che rappresenta il meglio del passato e del futuro.

La gamma Authentics include dettagli simbolici come il modello a griglia Quadrex, rielaborato con un tocco più contemporaneo, e una cornice distintiva JBL PowerLine che aggiunge un tocco di qualità. Materiali sostenibili, come alluminio riciclato per i cabinet e le maniglie e plastica riciclata per molte parti interne; contribuiscono all’impegno di JBL verso la sostenibilità.

Dichiarazioni in merito alla nuova gamma di speaker JBL Authentics

In sintesi, la gamma JBL Authentics è il risultato di anni di lavoro dedicati a offrire un suono eccezionale, tecnologie innovative e un design coinvolgente che attinge alla ricca storia di JBL. Questa serie di altoparlanti rappresenta un nuovo standard nell’esperienza d’ascolto per i consumatori che cercano autenticità e significato nei loro prodotti audio.

Carsten Olesen, President of Consumer Audio at HARMAN, ha affermato:

La gamma JBL Authentics trova ispirazione nel ricco passato di JBL, rivedendo alcuni dei suoi design più iconici per una nuova generazione di utenti che cercano esperienze autentiche e significative. Tre anni per la fase di realizzazione, JBL Authentics fa quello che JBL fa meglio; incontrare gli ascoltatori dove sono con un suono eccellente, tecnologie innovative e un design coinvolgente.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova gamma di speaker JBL Authentics ?