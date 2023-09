L‘ APPLE iPad 10.2″ Wi-fi da 64 GB di colore grigio è disponibile in offerta presso tutti gli store EURONICS fino al 13 settembre

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il tablet APPLE iPad 10.2″ Wi-fi da 64 GB.

APPLE iPad 10.2″ Wi-fi da 64 GB in offerta presso Euronics: i dettagli

Questo tablet di casa APPLE permette di dare di tutto in modo semplice ed efficiente, su un grande display Multi‑Touch. Puoi usare app come Microsoft Office e Adobe Photoshop, e tuffarti nei giochi con la grafica più complessa. Inoltre è incredibilmente sottile, leggero e resistente, con Wi‑Fi e connettività cellulare veloci, e un giorno intero di batteria. Un solo dispositivo che vi farà da taccuino, da studio di montaggio, da scanner, da ufficio mobile, o da tela per dipingere. Insomma, è quello che vuoi, quando ti serve.

Il tablet APPLE iPad 10.2″ Wi-fi da 64 GB, di colore Grigio siderale, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 24 agosto al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 349,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 10,82 €/mese per 36 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questo tablet di casa APPLE, oltre ad essere davvero leggero, è ultra resistente e dotato di una batteria potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali di questo prodotto troviamo:

GPS iBeacon – Accelerometro – Giroscopio – Sensore luce ambientale – Barometro – Lettore di impronte digitali

Processore Tipo – CPUApple A13 Octa Core

Capacità memoria interna – GB 64

Dimensione schermo – pollici 10,2

Tipo di monitor – Monitor LED

Tecnologia schermo – Tecnologia IPS

Protocollo Wi-fi 802.11ac

Tipo Wi-Fi – Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 4.2

Sistema operativo iPadOS

Tipo di batteria 32,4

Accessori in dotazione – Adattatore AC/DC

Altezza – mm 250,6

Larghezza – mm 174,1

Profondità – mm 7,5

Peso – Kg 0,487

