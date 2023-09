Alone in the Dark: uscita rinviata!

L’uscita di Alone in the Dark, il reboot del classico survival horror, è stata rinviata. Scopriamo quando in questa news dedicata

In un comunicato stampa,l’editore ha confermato che questo ritardo e questa uscita rinviata di Alone in The Dark non sono dovuti solo a un lavoro di rifinitura, ma anche all’intenzione di evitare uscite importanti come Alan Wake 2 e Marvel’s Spider-Man 2. L’estrema sincerità da parte di THQ è stata apprezzata molto, considerando la difficoltà a spiccare in periodi in cui a farla da padrone sono le uscite di titoli più blasonati. Ecco quanto dichiarato:

Intendiamo evitare di competere con la scia dell’epica uscita di Alan e di eludere l’abbagliante skyline delle città adornato dalle leggiadre oscillazioni di Spider-Man. Vogliamo rimanere il più possibile Alone in the Dark.

Alone in the Dark: dichiarazioni sull’uscita rinviata

Oltre a quanto già detto è stato aggiunto:

Per questo motivo, l’agghiacciante gioco horror è stato riprogrammato per svelare i suoi orrori il 16 gennaio 2024. Questa proroga avrà un duplice scopo: non solo ci permetterà di perfezionare meticolosamente l’esperienza di gioco, ma ci darà anche l’opportunità di immergerci completamente nelle straordinarie uscite di ottobre.

Considerato il grande numero di titoli in uscita nel mese, come Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Super Mario Bros. Wonder, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 e Ghostrunner 2, il tutto risulta avere molto senso in un’ottica di una migliore gestione del mercato. Alone in the Dark è in arrivo su Xbox Series X/S, PS5 e PC e l’uscita che, ricordiamo, è stata rinviata, è adesso fissata per il prossimo 16 gennaio 2024. Voi che cosa ne pensate di questa decisione e di questa manovra? Credete sia stata una scelta saggia? Fatecelo sapere con un commento! Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori notizie e novità dal mondo videoludico e non solo.

