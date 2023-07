Callbell: la gestione della messaggistica in azienda semplificata

Volete offrire un servizio multi-piattaforma di messaggistica ai vostri clienti? Callbell potrebbe fare al caso vostro e semplificarvi di molto la gestione di questi utilissimi servizi

Nell’epoca digitale, la comunicazione efficiente è diventata un aspetto fondamentale per le aziende. Il problema è esistono tantissimi canali diversi con cui i clienti possono contattare un’azienda. Gestirli tutti non è semplice. Callbell è una piattaforma di comunicazione aziendale che sta rivoluzionando il modo in cui le imprese interagiscono con i propri clienti perché offre un’interfaccia unificata (sia web che mobile) per gestire tutte le comunicazioni attraverso i principali canali di messaggistica, tra cui WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct e Telegram.

Callbell: la gestione della messaggistica in azienda è semplice

Callbell è una società francese fondata nel 2018 da due italiani che risiedono a Parigi. Da allora, è cresciuta da una squadra di 2 persone a un team globale di 50 collaboratori, includendo un team dedicato esclusivamente al mercato italiano. Il prodotto che hanno tirato fuori è veramente molto potente. Infatti permette di raggruppare tutti i messaggi ricevuti su varie applicazioni, all’interno di piattaforma web.

Callbell permette anche di reindirizzare richieste specifiche ai collaboratori che sapranno rispondere in modo più appropriato. In modo da organizzare in modo più efficiente il lavoro. Questo è fondamentale per le grandi aziende che hanno team di grandi dimensioni e decine di richieste di assistenza ogni giorno. La piattaforma permette di creare vari team, associate tag e note alle richieste e anche reindirizzarle in modo automatico.

Sono inclusi anche strumenti per l’analisi dei dati basati sul tempo di risposta, il feedback dei clienti e altre metriche. Questa analisi sono importanti per capire se il team che segue i clienti è sottodimensionato o per individuare i team che hanno bisogno di nuove competenze per rispondere meglio alle esigenze dei clienti.

Ovviamente Callbell guarda anche al futuro e sono in via di sviluppo anche le implementazioni di vari chatbot e automatismi di vario genere per migliorare l’esperienza dell’utente.

Alcuni esempi

Tra i settori più interessati, ci sono l’automotive ad esempio, le concessionarie possono fornire informazioni sugli aggiornamenti delle riparazioni, rispondere alle domande riguardanti i veicoli e programmare appuntamenti per i test drive. Il turismo anche perché le agenzie di viaggio possono inviare aggiornamenti sui viaggi, rispondere alle domande dei clienti riguardo ai pacchetti turistici e gestire le prenotazioni. E ovviamente l’e-commerce, un negozio online può utilizzare Callbell per rispondere alle domande dei clienti sui prodotti, gestire le richieste di reso e cambio o fornire aggiornamenti sullo stato degli ordini. Sembrano tutti esempi banali, ma se si scala su centinaia di clienti e decine di prodotti le cose diventano molto complicate. Con oltre 2000 aziende già utilizzatrici di questo servizio, possiamo dire che praticamente ogni settore può trarne vantaggio.

Callbell ha un listino prezzi molto flessibile che parte da 14 euro al mese, ma si può customizzare l’offerta a seconda delle necessità e ovviamente anche il prezzo ovviamente viene adattato alle esigenze. Potete consultare il Callbell shop per maggiori informazioni. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!