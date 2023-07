Roulette europea e americana nei casinò online

Vuoi imparare a giocare alla roulette ma non conosci le regole? Ecco alcune linee guida per capire le differenze tra roulette europea e americana

La roulette è uno dei giochi da casinò più iconici e amati al mondo. Grazie all’avvento dei casinò online, gli appassionati di roulette possono ora godersi questo emozionante gioco di fortuna e strategia senza dover lasciare la comodità di casa. Troverai una varietà di giochi di roulette, ciascuno con caratteristiche e regole leggermente diverse. In questo articolo, esploreremo le differenze principali nei giochi di roulette disponibili nei casinò online per aiutarti a scegliere tra la roulette europea e quella americana.

Le basi: ruota e tavolo delle puntate

La differenza più ovvia tra le due versioni risiede nella ruota della roulette. Nella roulette europea, la ruota è divisa in 37 caselle numerate da 0 a 36. Di queste caselle, 18 sono rosse, 18 sono nere, e c’è una sola casella verde per lo zero (0). D’altra parte, nella roulette americana, la ruota ha 38 caselle numerate da 0 a 36, ma presenta una casella verde aggiuntiva per il doppio zero (00). Questa casella extra aumenta leggermente il vantaggio del casinò nella roulette americana rispetto alla versione europea.

Anche il tavolo delle puntate mostra alcune differenze tra le due varianti. Nella roulette europea, le opzioni di scommessa sono organizzate in modo più semplice, rendendo più agevole ai giocatori piazzare le proprie puntate. Nella roulette americana, invece, il tavolo è leggermente più complesso a causa della presenza del doppio zero, che comporta un numero maggiore di scommesse disponibili.

Regole della terza carta

Un’altra differenza rilevante tra le due versioni è la regola della terza carta. Nella roulette europea, il gioco si concentra principalmente sulle due mani, quella del giocatore e quella del banco, e non prevede la distribuzione di ulteriori carte. I risultati si basano semplicemente sul punteggio delle due mani.

D’altra parte, la roulette americana può consentire la distribuzione di una terza carta in alcune circostanze specifiche. Questo aggiunge una leggera complessità al gioco e può influenzare le strategie dei giocatori, specialmente in caso di scommesse più complesse.

Vantaggio del casinò

La presenza del doppio zero nella roulette americana è ciò che influisce maggiormente sul vantaggio del casinò. In entrambe le varianti, il casinò ha un margine di vantaggio sulle scommesse dei giocatori. Nella roulette europea, il vantaggio del casinò è di circa il 2,7% sulle scommesse esterne (come rosso/nero o pari/dispari). Nella roulette americana dove si gioca con due zeri (0 e 00), il vantaggio del casinò può arrivare fino al 5,26%, facendo sì che il casinò guadagni una maggiore percentuale delle scommesse dei giocatori.

Scelta delle scommesse

La presenza del doppio zero nella roulette americana può influenzare anche la scelta delle scommesse da parte dei giocatori. Alcuni giocatori preferiscono la roulette europea perché il margine di vantaggio del casinò è inferiore, aumentando così le possibilità di vincita a lungo termine. Altri giocatori, d’altro canto, trovano più eccitante la roulette americana, con la speranza di ottenere vincite più grandi grazie alle diverse opzioni di scommessa disponibili.