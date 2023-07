Ecco alcune news su Daredevil: Born Again. La serie sarà divisa in due parti, con diverse linee narrative e vietata ai minori

Nonostante la difficile situazione che sta vivendo il mondo del cinema, attanagliato dallo sciopero degli attori, che si è sommato a quello degli sceneggiatori, in corso già da alcuni mesi, abbiamo ancora la possibilità di ricevere importanti news dedicate a film e serie tv. L’ultima in ordine di tempo è Daredevil: Born Again. La serie, che dovrebbe uscire nel 2024, sarà probabilmente composta da due parti.

Le news di Daniel Ritchman | Daredevil: Born Again, ecco cosa sappiamo

Sarebbe stato Daniel Ritchman, celebre scooper a dare la notizia. Secondo le sue parole, Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi, lunghi tra i 45 ed i 60 minuti, che verranno diffusi in due blocchi, a loro volta suddivisi in diversi archi narrativi. Secondo Ritchman, questo accadrà in particolar modo tra gli episodi 9 e 10. Ma non è tutto, perché si starebbe anche pensando di rendere il prodotto rating TV-MA. In altre parole, la nuova serie sarà vietata ai minori.

Marvel avrebbe quindi tutta l’intenzione di creare un prodotto diverso dal solito, più adatto ad un pubblico adulto. Il fatto che i prodotti Marvel siano disponibili su Disney Plus non sembra essere un problema. La piattaforma streaming ha infatti già da tempo aperto le porte a contenuti vietati ai minori e non si escluderebbe nemmeno una fusione con Hulu, piattaforma streaming statunitense, già gestita da Disney Media and Entertainment Distribution.

Il cast

Siamo dunque pronti a scoprire questo nuovo capitolo Marvel, che entrerà di diritto a far parte della fase 5 dell’MCU. Daredevil: Born Again vedrà Charlie Cox tornare come protagonista. Al suo fianco Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Jon Bernthal e Sandrine Holt. Le notizie relative alla trama sono ancora un po’ fumose, ma possiamo dirvi che, secondo alcune indiscrezioni, essa potrebbe ispirarsi alla serie a fumetti Mayor Fisk, di Charles Soule e Ron Garney, edita da Marvel Comics nel 2017. Staremo a vedere se davvero saranno queste le avventure che verranno trasposte.

