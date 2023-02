Migliori rompicapo online: come allenare la mente | Febbraio 2023

Il modo migliore per tenere la mente giovane è certamente allenare il cervello con giochi che lo facciano rilassare, ma anche attivare. La tecnologia ovviamente ci viene in aiuto: ecco come i migliori rompicapi online per tenere giovane la mente!

Molti pensano ad allenare al corpo andando in palestra, facendo sport e attività fisica. Importantissimo certo, ma spesso si trascura il cervello. Anche questo invecchia e se non viene allenato e mantenuto giovane comincia a perdere colpi. Basta davvero poco per tenere “in movimento” il cervello e divertirsi anche! Ci possono essere diversi modi per farlo. Dedicarsi ad attività creative come la pittura può essere un modo, ma non è certamente alla portata di tutti. Si può leggere, ma bisogna stare attenti a cosa e come lo si legge (e per alcuni è noioso). Ci sono poi i rompicapo che utilizzano dei giochi divertenti spingervi a ragionare e divertirvi allo stesso tempo. Ce ne sono tanti però. Vi aiutiamo noi a fare un po’ di chiarezza, ecco una lista dei migliori rompicapo online per tenere giovane la mente!

Migliori rompicapo online: i “giochi di parole”

Online possiamo trovare la trasposizione dei più classici rompicapo che esistono da decenni e allietano spesso le nostre vacanze. Sono i classici giochi di parole come cruciverba, parole crociate, parole nascoste e molto altro. Quelle che potete trovare nel web sono infiniti. Potete scegliere un tema specifico se vi diverte di più – ci sono anche quelli a temi un po’ scottanti – oppure potete trovare delle versioni innovative con nuove regole che stimoleranno e metteranno alla prova le vostre capacità di ragionamento.

Migliori rompicapo online: i “giochi di numeri”

Se fate parte di quella classe di persone che preferiscono i numeri alle parole, certamente troverete pani per i vostri denti. Dai classici sudoku fino alle equazioni di figure, potete sbizzarrivi. Non occorre essere esperti e anche se non andavate bene in matematica a scuola, date una seconda ai numeri e non vi deluderanno! I giochi con i numeri sono un po’ più impegnativi rispetto a quelli a parole, ma proprio per questo sono un allenamento migliore.

Se poi proprio volete strafare, ci sono i giochi logico-matematici che sono dei veri e proprio enigmi a base di numeri tutti diversi tra loro e che vi coinvolgeranno tantissimo. Personalmente li apprezzo molto perché sono molto variegati e richiedono un guizzo creativo in più rispetto al classico sudoku che è puro ragionamento. Provateli!

Migliori rompicapo online: e sono non mi piacciono nè parole, nè numeri?

Ci sono tanti altri tipi di giochi che si possono fare per tenere allenato il cervello, senza tirare in ballo numeri o parole. Quelli più diffusi sono certamente i puzzle online. Un’immagine spaccata in mille pezzi che dovrete rimettere insieme. I bambini una volta ci giocavano spesso proprio perché è un gioco semplicissimo, divertente e tiene allenato il cervello. Ce ne sono di tantissimi tipi e con le potenzialità del web e della tecnologia possiamo veramente sbizzarrirci ad incastrare qualsiasi cosa!

Migliori rompicapo online: divertirsi con gli amici

Siamo abituati a svolgere rompicapo da soli, magari sotto l’ombrellone mentre ci godiamo il sole estivo e ci sconnettiamo da tutto e tutti. Invece possiamo allenare il cervello divertendoci con gli amici con tantissimi rompicapo! Qualche esempio? Per giocare ad Undercover basterà uno smartphone (iOS o Android) e vi ritroverete proiettati in uno gioco di ragionamento, inganni e indagini. Le regole sono semplicissime, ma il divertimento è assicurato. Un’altra soluzione sono le escape room online che vi offriranno tanti piccoli enigmi da risolvere con i vostri amici per proseguire nella storia.

Ne avete abbastanza per allenare il vostro cervello? Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!