Migliori app per investire | Febbraio 2024

In questa guida andremo a scoprire quali sono le migliori app per investire con tutti i dettagli relativi ad ognuna di esse

Nel mondo in continua evoluzione degli investimenti, le app per investire hanno aperto le porte ai mercati finanziari come mai prima d’ora. Ora, chiunque, anche se non ha mai avuto esperienza nel campo degli investimenti, può iniziare a investire piccole somme di denaro attraverso piattaforme di trading su smartphone. Queste app consentono di acquistare azioni, ETF, materie prime, criptovalute e altri asset, rendendo l’investimento accessibile a tutti.

Gli investitori privati stanno sempre più adottando le app di trading non solo per eseguire transazioni occasionali ma anche per gestire l’intero portafoglio finanziario. Che voi siate un principiante assoluto nel mondo degli investimenti o un trader esperto, in questa guida vi presenteremo una lista delle migliori app per investire disponibili in Italia nel 2023, e ti forniremo consigli su come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Prima di immergerci nella lista delle app consigliate, è importante tenere presente che l’investimento comporta sempre un certo grado di rischio e che il vostro capitale è in gioco. Pertanto, è fondamentale investire con attenzione e fare ricerche approfondite prima di prendere decisioni finanziarie.

Una panoramica generale

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, vogliamo darvi una panoramica generale su quelle che sono, per noi, le migliori app per investire con i relativi link di download ufficiali:

Trading 212 – Android | iOS

Capital.com – Android | iOS

eToro – Android | iOS

Plus500 – Android | iOS

IG – Android | iOS

Trading 212 | Migliori app per investire

Trading 212 è un’ottima scelta per chi desidera esercitarsi nel trading grazie a un conto demo gratuito. L’app offre operazioni illimitate senza commissioni e fornisce accesso a oltre 10.000 azioni ed ETF provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e altri paesi. Un aspetto interessante è la possibilità di investire a partire da soli 1 euro in azioni frazionate, il che permette agli utenti di acquistare anche azioni costose come Google, Amazon e Apple.

Per coloro con competenze più avanzate, Trading 212 offre la possibilità di investire in CFD su azioni, indici, petrolio e altri asset, oltre a strumenti avanzati come grafici avanzati e analisi tecnica. La funzione Aerografi consente di creare un portafoglio personalizzato in base agli obiettivi finanziari. Trading 212 non applica commissioni di trading e custodia. Tuttavia, viene applicata una commissione dello 0,15% ogni volta che si convertono i fondi da una valuta all’altra e sulle operazioni di trading che comportano la conversione di valuta. La piattaforma è autorizzata e regolamentata da FCA, CySEC e FSC.

Capital.com | Migliori app per investire

Capital.com è rivolto principalmente ai trader di CFD ed è uno dei broker più affermati ed popolari in Europa. Consente di investire in CFD su azioni, indici, materie prime, forex e criptovalute, su oltre 3.700 mercati. I clienti apprezzano l’ampia gamma di investimenti, l’assenza di commissioni nascoste e i costi di spread bassi. L’apertura del conto è semplice, e l’app è intuitiva e ben progettata. Inoltre, puoi esercitarti gratuitamente con un conto demo che offre 100.000$ di denaro virtuale. Capital.com è regolamentato e autorizzato sia dalla FCA che dalla CySEC.

eToro | Migliori app per investire

eToro è un’app ideale per i principianti ed è famosa per il social trading. Si presenta come un ponte tra il vecchio e il nuovo mondo degli investimenti, consentendo agli utenti di detenere sia asset tradizionali come azioni e materie prime, sia nuovi asset come il Bitcoin. L’app mobile offre un’esperienza utente intuitiva ed è allettante grazie alle operazioni a zero commissioni. Un elemento distintivo di eToro è la possibilità per gli utenti di seguire e copiare le operazioni dei migliori investitori con un track record comprovato. Inoltre, eToro è autorizzata e regolamentata da CySec (Cipro), FCA (Regno Unito) ed è presente nell’elenco CONSOB delle imprese di investimento autorizzate in altri stati dell’Unione Europea senza succursali in Italia.

Ricordiamo che quando si parla di zero commissioni, si intende che non sono applicate commissioni di brokeraggio durante la negoziazione di azioni (escluse le posizioni short o con leva). Tuttavia, potrebbero esserci altri costi come i costi di conversione valuta su depositi e prelievi non effettuati in USD, i costi di prelievo e, se applicabili, i costi di inattività. Inoltre, viene applicato uno spread di mercato, anche se questo non rappresenta un costo addebitato da eToro.

Plus500 | Migliori app per investire

L’app di Plus500 è estremamente facile da usare ed è sicuramente tra le migliori app per investire e offre la possibilità di investire con commissioni competitive in diversi mercati finanziari, tra cui indici, materie prime, criptovalute e forex, ma solo tramite CFD. È particolarmente adatta ai principianti grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla vasta gamma di materiali formativi disponibili per aiutare a imparare a investire. I trader alle prime armi possono iniziare a prendere confidenza con la piattaforma utilizzando un conto di denaro virtuale da 40.000 euro per esercitarsi. Per gli utenti più esperti, l’app offre strumenti avanzati di analisi tecnica e altre funzionalità avanzate. Da notare che Plus500 è quotata in Borsa, il che ne rafforza la fiducia e la sicurezza.