In questo articolo vi parleremo di alcuni dei migliori videogiochi horror presenti al momento sul Game Pass di Microsoft

Sull’Xbox Game Pass sono presenti davvero un’infinità di titoli appartenenti ad ogni genere, inclusi ovviamente gli horror. In vista della notte di Halloween tante persone sono alla ricerca di un buon gioco dell’orrore, ma a volte potrebbe essere difficile trovare qualcosa di adatto a voi all’interno dell’enorme servizio di Microsoft. Per aiutare i giocatori a trovare un buon titolo di questo genere abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare alcuni dei migliori videogiochi horror presenti al momento sul Game Pass di Microsoft.

Signalis | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Signalis è un survival horror psicologico ambientato in un futuro distopico dove agli umani si sono espansi in tutto il sistema stellare e hanno inventato i Replika, degli androidi estremamente simili a loro che svolgono diverse mansioni. La protagonista della storia infatti è Elster, uno di questi androidi che si ritroverà a cercare la propria partener umana all’interno di una misteriosa struttura governativa infestata da mostri.

Il titolo riuscirà sicuramente a catturarvi immediatamente grazie alla sua atmosfera eccezionale e anche grazie alla storia davvero intrigante e profonda. Inoltre il gioco vanta un gameplay da survival horror molto classico e, grazie un po’ anche al suo stile rétro, sarà sicuramente in grado di farvi rivivere le stesse emozioni provate con i grandi classici del genere. Se amate il genere non potete assolutamente lasciarvi scappare questo titolo, ma purtroppo se volete giocarlo su Game Pass dovrete affrettarvi. Signalis infatti lascerà il servizio di Microsoft a partire dal primo novembre.

Amnesia | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Passiamo ora ad Amnesia, una serie di giochi horror che certamente non ha bisogno di presentazioni. Ognuno di questi horror in prima persona targati Frictional Games racconta una storia a se stante e sul Game Pass potrete trovarli comodamente tutti.

Se avete voglia di un’esperienza claustrofobica e tesa potete provare il nuovissimo Amnesia: The Bunker, mentre se invece volete vivere un’esperienza più classica potete puntare sull’originale Amnesia: The Dark Descent. In base ai vostri gusti potrete sicuramente trovare un capitolo perfetto per voi oppure, se avete voglia di fare una maratona, potrete tranquillamente giocarli tutti di fila in ordine cronologico.

Dead Space | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Se il vostro piano di abbonamento Game Pass vi permette di accedere anche ad EA Play, allora avrete la possibilità di giocare il nuovissimo remake di Dead Space sviluppato da Motive Studios. Questo rifacimento vi permette di vivere l’originale storia di Isaac Clarke in una veste del tutto nuova grazie a numerose migliorie e nuovi contenuti. Se non avete mai giocato il titolo originale, preparatevi ad utilizzare strumenti di fortuna per smembrare terrificanti creature aliene mentre cercate di scappare da una gigantesca astronave mineraria alla deriva nello spazio.

Bramble: The Mountain King | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Bramble: The Mountain King è un gioco d’avventura in cui vestirete i panni di un ragazzino costretto ad avventurarsi in un mondo oscuro ispirato alle fiabe nordiche per salvare sua sorella. Per quanto non sia propriamente un horror, questo gioco presenta comunque diversi scenari e situazioni spaventose che diventeranno sempre più presenti man mano che avanzerete nella storia. Se siete alla ricerca di un titolo non troppo pesante ma che presenta comunque dei temi e un’estetica inquietante, allora Bramble: The Mountain King è perfetto per voi.

Scorn | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Adesso è il momento di parlare di Scorn, uno dei titoli più particolari presenti sul Game Pass. Questa avventura in prima persona vi metterà nei panni di un anonimo protagonista che dovrà intraprendere un misterioso viaggio all’interno di un’ambientazione fortemente ispirata all’estetica di Giger.

Il gioco non presenta jumpscare o altre situazione spaventose classiche, ma punta a turbare i giocatori mostrando loro scenari tanto bizzarri quanto disturbanti. Per quanto non privo di pecche (in primis il sistema di combattimento), Scorn resta un titolo degno di nota che tutti i fan degli Horror e in particolare dei film di Alien dovrebbero giocare.

The Evil Within 2 | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Passiamo ora a un survival horror più moderno con The Evil Within 2. Questo titolo targato Tango Gameworks vi metterà ancora una volta nei panni del detective Sebastian Castellanos, che questa volta ha deciso di gettarsi volontariamente in una situazione da brivido per trovare sua figlia Lily, ormai scomparsa da diversi anni.

Rispetto al primo capito questo titolo ha fatto passi da gigante sia per quanto riguarda il gameplay che l’atmosfera horror generale, diventando a tutti gli effetti un ottimo esponente del genere. Insomma, se cercate un buon survival horror su Game Pass, questo titolo non vi deluderà. Inoltre, se volete recuperare tutta la saga, nel servizio di Microsoft potrete trovare anche il primo capitolo.

SOMA | Migliori videogiochi Horror su Game Pass

Concludiamo infine il nostro articolo con SOMA, un altro ottimo horror targato Frictional Games. In questo titolo vestirete i panni di un ragazzo che si trova improvvisamente all’interno di una fatiscente struttura di ricerca sottomarina. Questo luogo sembra ormai sull’orlo del collasso e come se non bastasse è infestato da pericolosi robot impazziti che credono di essere umani. Il titolo vanta lo stesso tipo di gameplay che caratterizza le altre opere di Frictional, ma si contraddistingue grazie ad una storia e delle tematiche molto più profonde e impegnative.

Terrore su Game Pass

Qui termina il nostro articolo dedicato ai migliori videogiochi Horror presenti sul Game Pass. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia permesso di scoprire qualche perla nascosta nell’ampio catalogo del Game Pass.

