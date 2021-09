Migliori criptovalute da acquistare | Settembre 2021

Siete alla ricerca di un nuovo modo di pagamento ed investimento come le criptovalute? Qui la guida alle migliori criptovalute da acquistare

Criptovaluta, la parola più usata negli ultimi anni in ambito economico e finanziario. Queste, sconosciute per molti, sono il centro di diverse visione contrastanti tra di loro. Eppure sembra girare sempre intorno allo stesso discorso, cioè: da un lato abbiamo i rivoluzionari, chi vuole evolversi ed andare avanti; dall’altro coloro che mantengono salde le concezioni del passato (e del presente) rinnegato alcune nuove tecnologie considerate solo un male. Noi non siamo qui per dire se sia giusto o sbagliato un mondo dove la libertà di acquisto date dalle criptovalute. Il nostro scopo è solo quello di approfondire le conoscenze e dare il maggior numero di informazioni ai nostre lettori. Proprio per questo vi indichiamo la lista delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento.

Qualche consiglio

Prima di andare oltre con la guida, se avete bisogno di delucidazioni su cosa sono le criptovalute, potete leggere la nostra intervista a degli esperti del campo. Se invece avete necessità di informazioni sul come acquistare le criptovalute, allora potete seguire la nostra guida in merito.

Migliori criptovalute da acquistare e su cui investire

Vediamo la lista completa delle migliori criptovalute da minare e su cui investire.

1. Ethereum – Migliori Criptovalute da acquistare e su cui investire

Al mio parere la miglior criptovaluta del momento. Ad oggi appartenente ad una fondazione Svizzera, sembra essere molto apprezzata da Microsoft. I suoi margini di crescita in percentuale sono altissimi e il suo valore sembra aumentare di molto giorno per giorno. E’ possibile consultare i cambiamenti di questa criptovaluta direttamente QUI. Oltretutto, negli ultimi tempi, sembra aver ottenuto più feedback positivi rispetto alle sue diretti concorrenti come Bitcoin e Litecoin. La notizia più importante è che può essere acquistata sul miglior sito di compravendita per le criptovalute, Coinbase. Io, però, per questa criptovaluta consiglio eToro. Il sito principale Ethereum Project ci offre tutte le informazioni generali per questa criptovaluta, promettendoci diversi utilizzi unici oltre che il rischio pari allo 0% di frode.

2. Bitcoin – Migliori criptovalute da acquistare e su cui investire

Chi non conosce Bitcoin? Oramai è quasi impossibile dato che lo si sente nominare quasi ovunque. Da Film a Serie Tv passando per tutti i discorsi della vita reale, il Bitcoin sembra una delle evoluzioni della moneta che più sta a cuore ai consumatori odierni. Libertà di acquisto e di vendita, ma soprattutto la possibilità di effettuare acquisti non rintracciabili, è il punto forte di tutte e di questa criptovaluta. Bitcoin è stata la prima criptovaluta e ad oggi è quella che vale di più (più o meno 6000 dollari a Bitcoin, potete controllare il valore odierno QUI). Anche essa, come Ethereum, può essere acquistata su molti siti tra cui Coinbase, anche se la stessa Bitcoin sponsorizza l’acquisto su Paxful. Questa Criptovaluta, data la sua esperienza, racchiude attorno a sé dei servizi che altre non hanno. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito Bitcoin.org, che troverete anche in lingua italiana.

3. Litecoin – Migliori criptovalute da acquistare e su cui investire

Litecoin sembra essere la progenie di Bitcoin. Per confessione del creatore (ex dipendente Google laureato al MIT): “E’ una criptovaluta nata dall’idea di Bitcoin e migliorata sotto alcuni punti di vista”. Parliamo sempre di una criptovaluta P2P (peer-to-peer) che è la metodologia con cui sono nate quasi tutte le criptovalute. Su Litecon.org (anche esso si apre automaticamente in italiano) possiamo raccogliere maggiore informazioni sul prodotto, ma soprattutto possiamo scaricare i software Litecoin. Le monete generate vengono dimezzate ogni 4 anni (mentre Bitcoin le dimezza ogni anno), questo permette a Litecoin di mantenere in circolazione un numero di blocchi 4 volte in più rispetto a Bitcoin, che in soldoni significa molti Litecoin in più in circolazione.

4. Ripple – Migliori criptovalute da acquistare e su cui investire

Ripple è una di quelle Criptovalute che si trova nella mischia ma che riesce a farsi valere, nel vero senso della parola. Il CEO di Ripple ha dichiarato che: “Ripple è 1000 volte più veloce e meno costoso di Bitcoin”. Non solo 1000 dire dato che Bitcoin al momento si aggira intorno ai 6000 Dollari mentre Ripple ne costa solamente 0,50. Potrebbe essere un buon investimento sul lungo andare, soprattutto se si pensa a come è finita con Bitcoin e considerando il fatto che oramai in questo campo la velocità conta molto.

5. Ethereum Classic – Migliori criptovalute da acquistare e su cui investire

Ethereum ed Ethereum Classic sono praticamente la stessa cosa. Nate dalla stessa aziende ma con storie un pò diverse fanno del codice madre il loro cuore. La differenza sostanziale sta nel fatto che la blockchain di Ethereum viene mantenuta dai loro creatori, mentre quella di Ethereum Classic viene gestita da un team diverso. Le cause della nascita di questa nuova valuta sono dovute all’attacco che ricevette Ethereum sul contratto DOA che porto i proprietari della criptovaluta a creare una biforcazione del codice e passare ad uno nuovo. Molti dei possessori di Ethereum vennero rimborsati dei token persi dopo l’attacco, mentre altri non vollero passare alla nuova blockchain dando vita (tramite il classico mining) a Ethereum Classic.

Non sappiamo per quanto Ethereum Classic possa andare avanti senza il suo team principale ed i suoi creatori, ma per adesso sta vivendo del “nome” del nuovo Ethereum.

