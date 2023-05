CONVERGENCE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY, annunciata la data d’uscita!

RIOT Forge e Double Stallion Games annunciano la data di uscita di CONVERGENCE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata

Riot Forge e Double Stallion Games hanno rivelato un nuovo trailer narrativo e hanno annunciato la data d’uscita di CONVERGENCE: A League of Legends Story, un gioco platform d’azione in 2D per giocatore singolo con protagonista Ekko, il popolare campione capace di controllare il tempo. Il titolo sarà disponibile dal 23 maggio 2023 su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Ecco il trailer col quale è stato presentato e annunciato il tutto:

CONVERGENCE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY, uscita, dettagli e lore

In CONVERGENCE: A League of Legends Story, i giocatori potranno esplorare lo spettacolare mondo di Zaun nei panni di Ekko, un giovane inventore che possiede un dispositivo per manipolare il tempo. Seguite Ekko, uno dei campioni più celebri di League of Legends, in un viaggio che lo porterà a comprendere che cambiare il corso del tempo può portare a gravi conseguenze. Sviluppato da Double Stallion Games, CONVERGENCE è un platform d’azione bidimensionale con uno stile incredibile, concentrato sui combattimenti dinamici e su occasioni di esplorazione uniche, date dall’abilità di Ekko di viaggiare nello spazio e nel tempo.

Queste le principali informazioni da sapere relativamente a questo titolo.