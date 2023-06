Final Fantasy VII Rebirth: i giocatori esploreranno un open world “molto libero”

L’indipendenza assoluta fuori dalle mura di Midgar: l’open world di Final Fantasy VII Rebirth darà “molta libertà”, promette Naoki Hamaguchi

Sebbene di Final Fantasy VII Rebirth si continui a sapere abbastanza poco, il director Naoki Hamaguchi ha promesso che l’(ormai presumibile) open world del gioco avrà “molte sfaccettature” e darà “molta libertà” ai giocatori. Nel caso servisse un promemoria in merito, il remake del settimo capitolo sarà un progetto diviso in più episodi, e quello ancora inedito seguirà le orme della fase iniziale a Midgar che faceva da incipit al gioco originale. I commenti di Hamaguchi non confermano definitivamente un’apertura per il mondo di gioco al pari di altri titoli visti di recente. Tuttavia, menzionare proprio l’alto grado di libertà data al giocatore sembra suggerire che il senso di meraviglia resterà immutato. La frase completa parla di come “I giocatori potranno viaggiare per il mondo ampio e pregno di sfaccettature con molta libertà, vivendo una miriade di storie diverse.”

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 2#FF7R pic.twitter.com/WKQkBPWWsJ — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 3, 2023

Final Fantasy VII Rebirth: avremo un open world vero e proprio o no?

Hamaguchi ha parlato con la stampa di settore straniera in merito al progetto già due anni fa, definendo una sfida la possibilità di dare modo ai giocatori di provare nella nuova avventura lo stesso stupore all’uscita da Midgar. “In quanto a migliorie, o meglio ‘cambiamenti’, andremo avanti – poiché l’episodio a venire coinvolgerà Cloud e compagnia mentre abbandonano Midgar per poi esplorare la mappa, e la prossima sfida sarà quella di creare del gameplay capace di rendere la vastità del mondo di gioco, rispetto a quanto fatto con [Final Fantasy VII Remake].” Il director Tetsuya Nomura ha intervenuto dicendo che Cloud avrebbe fatto “diverse corse tra gli alberi”. Tutto sembra puntare verso un secondo episodio più aperto, ma dovremo pazientare fino ad altre conferme per saperne di più.

