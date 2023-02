Pokémon Presents: recap di tutti gli annunci di febbraio 2023

Anche i mostriciattoli da taschino hanno di che parlare: abbiamo raccolto tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio, primo del 2023

E con questa fanno tre: dopo aver raccolto tutti gli annunci dell’ultimo Nintendo Direct e del recente State of Play, questo febbraio 2023 è stato così pazzerello da regalarci pure un Pokémon Presents. Del resto, il futuro immediato del brand è un pochino incerto: la fine del mese coincide con una doverosa patch alle scorribande di Paldea, ma a parte questo in molti hanno vociferato sulla possibilità di un DLC. Probabilmente se avete già visto i 20 minuti di materiale saprete già la risposta, ma se non siete qui per un riassunto veloce e non volete spoiler potete rivedere l’intero evento qui sotto. Countdown psichedelico escluso!

Campionati mondiali – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

A fare da apripista agli annunci del Presents di febbraio 2023 è quello che può non aver sorpreso tutti, ovvero le novità sui Pokémon World Championships 2023. L’incipit autocelebrativo di Ishihara (e del suo Pikachu animatronico) non ha mancato di menzionare l’anniversario dell’uscita in Giappone di Versione Rossa e Versione Verde, prima di passare la parola a Chris Brown della divisione eSports di The Pokémon Company. Per quella che ironicamente sarà la prima edizione nipponica dei campionati, Brown ha rivelato (oltre al prevedibile focus competitivo su Scarlatto e Violetto, nonché sul gioco di carte) l’illustrazione ufficiale di Yokohama. L’evento si terrà tra l’11 e il 13 di agosto.

Trading Card Game Classic – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Parlando proprio del gioco di carte collezionabili, la presentazione non ha mancato di strizzare l’occhio ai fan di lunga data (e quando mai non è successo? ndr). Con la circospezione del trailer in live action, ci saremmo aspettati un rimando al reveal di Scarlatto e Violetto, ma ad attenderci abbiamo trovato una postazione da gioco per le partite a carte. E che postazione! Ciò a cui mira Pokémon Trading Card Game Classic è una riedizione del classico set base, con l’aggiunta di un tavolo da gioco apposito (con tanto di segnalini in plastica per i danni) a cura di nendo, Creatures e The Pokémon Company. Non abbiamo date di uscita.

Serie animata Netflix – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Non ce ne vogliano i nostri colleghi della sezione Serie TV, ma questa sarà la nostra ultima invasione di campo. In un periodo in cui Netflix non sembra puntare molto sull’animazione, arriva la più inattesa (ma quanto mai gradita) notizia proprio dal servizio di streaming: la vicepresidente di APAC Ex-India, Minyoung Kim, ha svelato una serie animata dedicata ai mostriciattoli tascabili. Si tratta, nondimeno, di un progetto che prevede l’utilizzo della stop-motion, ovvero l’utilizzo di plastica e plastilina per lavorare ad ogni singolo fotogramma. Le (dis)avventure dei fattorini in un hotel tutto per le creature le vivremo con The Pokémon Concierge, a data (ancora) da destinarsi.

Unite – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Con Takato Utsonomiya si torna (finalmente) a parlare di videogiochi, a partire dal secondo anniversario di Pokémon Unite. Per l’occasione, partecipando all’evento apposito sarà possibile prendere le redini del leggendario simbolo di Spada, Zacian. Il personaggio, per il quale è già stato messo a disposizione un costume, dispone di un’ampia copertura con i suoi fendenti e può caricare i suoi attacchi per corroborarli ulteriormente. Non solo, è in arrivo anche una modalità Boss Rush! Le finali di campionato, previste il 18 e il 19 marzo, saranno trasmesse sul canale YouTube di Pokémon Asia ENG. Oggi, invece, sarà possibile usare il gift code POKEMONDAY per ottenere la Medaglia rinforzo d’oro di Zacian.

Café Remix – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Un trailer in live action ci mette di fronte alla cucina estrosa da parte di uno chef fuori campo. Il gelato a forma di Wiglett, poi, conferma che in Pokémon Café Remix vedremo un po’ della cucina spagnola di Paldea grazie all’arrivo di tre nuovi chef: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Partecipando all’evento ci permetterà di tenere uno dei tre nel nostro staff, mentre accedendo al gioco prima del 17 marzo sarà possibile ottenere Greninja come chef speciale. Sarà inoltre possibile, per tutti i giocatori che hanno completato l’ordine 9, effettuare nuovamente consegne per Victini, Mimikyu, Eevee e Celebi (sempre entro quella data).

Masters EX – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Anche per chi gioca a Pokémon Masters EX c’è di che festeggiare. Il trailer ci mette di fronte ai campioni provenienti dalle precedenti generazioni, ai quali (disponibili fino al 3 aprile) si accodano ora anche quelli di Galar. Da Spada e Scudo arrivano infatti Hop con Zapdos di Galar (2 marzo-3 aprile), Beet con Articuno di Galar (4 marzo-9 aprile), Mary con Moltres di Galar (28 febbraio-9 aprile) e Dandel con il suo fido Charizard (fino al 18 marzo). La cosa più interessante è che ora, fino al 18 marzo, è possibile ricercare fino a 100 unità senza costi aggiuntivi e ricevere 3000 gemme in regalo accedendo al gioco prima del 27 marzo.

Sleep – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Il meme che il fandom ha scolpito nel marmo fa il suo ritorno. Il trailer in live action capace di mettere hype sul sonno ristoratore conferma che, sì, Pokémon Sleep è qui per restare. L’app monitorerà il nostro sonno, al fine di “dormire da Campioni” e ottenere ricompense al risveglio. Sull’isola dove è ambientato il gioco, il professor Neroli effettua i suoi studi sul sonno dei Pokémon. Lasciando lo smartphone vicino al cuscino, il sonno verrà analizzato e catalogato in tre possibili categorie differenti (leggero, intermedio, profondo), ciascuna delle quali porta con sé creature differenti. Estate 2023.

GO Plus + (sì, sul serio) – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Sappiamo che sembra difficile dirlo senza una risatina, ma il nome dell’accessorio mostrato di sfuggita nel trailer è il Pokémon GO Plus + (o “+ Plus” in inglese, se a voi cambia qualcosa). Il piccolo dispositivo contiene un Pikachu che ci concilierà anche il sonno con l’altoparlante (di nuovo: sì, sul serio). Naturalmente è compatibile con Sleep, ma anche i giocatori di GO avranno di che gioire. L’accessorio infatti, oltre a facilitare le catture, si occuperà anche di interagire in automatico con tutti i Pokéstop che ci capitano a tiro. Usando l’accessorio con le due app, dal 14 luglio in poi sarà possibile ottenere uno Snorlax speciale con un berretto per dormire.

Scarlatto e Violetto – Recap di tutti gli annunci del Pokémon Presents di febbraio 2023

Naturalmente, le novità più sostanziose sulla serie principale sono state tenute per ultime. “Poco dopo la presentazione” (leggasi: shadow drop) sarà possibile partecipare in Pokémon Scarlatto e Violetto a dei raid speciali contro delle varianti Paradosso di due creature leggendarie del passato. In Scarlatto, ce la vedremo con Acquecrespe, un Suicune bipede di tipo Acqua/Drago. In Violetto, invece, potremo catturare Fogliaferrea, un Virizion metallico di tipo Erba/Psico. Inoltre, sempre oggi, i giochi saranno compatibili con Pokémon GO, con la possibilità di ottenere il Gimmighoul girovago in quest’ultimo e di trasferire le cartoline dei Pacchi Amicizia nei due giochi per ottenere dei Vivillon speciali. L’attesa compatibilità con Pokémon HOME, infine, arriverà “a inizio 2023”. Sì, sappiamo che in teoria dovrebbe significare adesso.

Finale col botto (senza Autodistruzione?)

Sappiamo benissimo quali novità su Pokémon Scarlatto e Violetto si aspettavano tutti, però. Il trailer in live-action, sebbene volutamente fuorviante nel suo ricalcare le atmosfere di Leggende, conferma che sì, il DLC sta arrivando. Il tesoro dell’Area Zero è il pass di espansione diviso, come avvenuto a Galar, in due parti. In autunno, La maschera turchese ci porterà in gita scolastica oltre i confini di Paldea per visitare la simil-nipponica Nordivia, mentre Il disco indaco, previsto in inverno, consiste in uno scambio studentesco con l’Istituto Mirtillo. Sono già stati rivelate alcune delle creature che torneranno: Chingling, Milotic, Vikavolt, Yanma, Ninetales e Shiftry nella prima parte, e Zebstrika, Metagross, Alcremie, Dewgong, Espurr e Whimsicott nella seconda. I leggendari inediti sono, rispettivamente, Ogerpon e Terapagos. I DLC offrono infine nuovi abiti, più uno Zoroark di Hisui con un acquisto entro il 31 ottobre.

Ora sta a voi dirci la vostra: la diretta ha soddisfatto le vostre aspettative? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.