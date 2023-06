Summer Game Fest 2023: l’evento in diretta!

Anche in questo 2023 è tempo di Summer Game Fest, qui potrete seguire l’evento in diretta video. Scopriamo dettagli e anticipazioni relative a questa importante manifestazione

Giugno è arrivato e porta con sé quella sensazione d’estate che tanto ci era mancata. Si sa, estate, nell’ambito videoludico vuol dire Summer Game Fest e anche per questo 2023 è tempo di dare spazio a questo straordinario evento. A farla da padrona, in questa che è una delle kermesse videoludiche più importanti dell’anno, saranno i giochi che si mostreranno al pubblico in vari video gameplay e trailer. Tanti i titoli già sicuri di una presentazione: a partire da Alan Wake 2 che, dopo il trailer mostrato durante lo showcase di PlayStation, si mostrerà in quello che probabilmente sarà un vero e proprio gameplay in cui potremo apprezzare le novità introdotte in questo secondo capitolo. Oltre al titolo targato Remedy, però, sono tanti altri i giochi in attesa di aggiornamenti e, inoltre, ci aspettiamo anche qualche sorpresa. Per seguire la diretta video di questo Summer Game Fest 2023 vi lasciamo il player di YouTube qui in basso:

Summer Game Fest 2023: diretta video e tante novità!

Anche quest’anno, dunque, la tradizione del Summer Game Fest è stata rispettata, in questo evento di giugno 2023 di cui, oltre ad avervi mostrato la diretta video, faremo un recap con tutti gli annunci e dedicheremo alle notizie più importanti degli approfondimenti dedicati, in modo tale da non perdere nulla di questa manifestazione. Gli eventi estivi, però, non si fermano qui e il calendario delle presentazioni è molto fitto: Future Games Show, PC Gaming Show, Xbox Showcase, Ubisoft Forward e tanti altri ancora. Un mese pieno zeppo di annunci e novità per tutti noi videogiocatori.

