SUMMER GAME FEST 2023: annunciata la data d’uscita di Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 si è mostrato sul palco del Summer Game Fest 2023: il director Bryan Intihar ha annunciato la data d’uscita del gioco

In occasione del recente PlayStation Showcase, Insomniac Games ha mostrato un ampio gameplay di Marvel‘s Spider-Man 2 e, sebbene non sia stata confermata una data di uscita in quell’occasione, lo sviluppatore ha dichiarato subito dopo che ulteriori dettagli in merito sarebbero arrivati presto. Presto si è rivelato essere prima del previsto, perché è stata annunciata poco fa una data di lancio per il titolo in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Summer Game Fest 2023: la data d’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 e nuovi dettagli sui personaggi

Al Summer Game Fest 2023, il direttore creativo Bryan Intihar è salito sul palco e ha annunciato che Marvel’s Spider-Man 2 avrà come data d’uscita il 20 ottobre 2023. Il che significa che il gioco sarà lanciato in autunno, come previsto da larga parte della community. Nel frattempo, Intihar ha anche presentato due nuove concept art che mostrano due dei principali villain del gioco. Trattasi di Kraven il Cacciatore e Venom, entrambi già visti nel recente reveal del gameplay. Intihar ha anche confermato che ci sono “molti altri” cattivi nel gioco che non conosciamo ancora, mentre ha anche riferito che il Venom di Marvel’s Spider-Man 2 non è Eddie Brock. Chi è esattamente allora? Lo scopriremo nel gioco stesso. È stata inoltre rivelata la key art di Marvel’s Spider-Man 2, che raffigura in modo evidente sia Peter Parker che Miles Morales, entrambi ovviamente protagonisti del gioco. Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è in sviluppo per PS5.

