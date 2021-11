Ecco qui la recensione del primo capitolo della nuova “saga” di casa Riot Forge, Ruined King: A League of Legends Story: la Mietitura dilaga su Runeterra!

Il 16 novembre è uscito su varie console e su PC Ruined King: A League of Legends Story, il primo degli RPG single player di casa Riot Games (più nello specifico, Riot Forge): è da premettere che questa recensione è fatta da una persona completamente esterna al mondo del MOBA più giocato al mondo (ha già raggiunto i 180 milioni di giocatori attivi!), ma che andando avanti con la storia di Miss Fortune e degli altri eroi si è totalmente innamorata delle ambientazioni e dei personaggi.

Riot ultimamente ha fatto uscire parecchie news sui futuri giochi, sia della serie A League of Legends Story, come il titolo su Ekko, sia anche del picchiaduro ambientato nell’universo di LoL. Il successo più grande, che sta avvicinando molti profani al mondo di Runeterra è Arcane, la serie Netflix ispirata alla lore di molti personaggi di League of Legends, incentrata sulle città gemelle di Piltover e Zaun. Siete pronti dunque ad imbarcarvi in questa avventura? Destinazione: i Moli del Sangue di Bilgewater!

Benvenuti a Bilgewater!

Il gioco inizia a Bilgewater, città portuale abitata spesso da loschi figuri poco raccomandabili, dove la reggente Sarah Fortune deve dare una prova di forza ad alcuni ex fedelissimi del “compianto” capitano Gangplank, che ha ormai smesso da anni di tenere in pugno la città. Subito dopo, la Nebbia Oscura, una maledizione che colpisce sempre più territori di Runeterra, torna in città a mietere nuove vittime: questa volta, però, il bersaglio sembrerebbe essere proprio il capitano Fortune. La donna, dunque, dovrà trovare improbabili alleati contro un nemico che per ora non ha ancora un volto.

È così che inizia Ruined King: A League of Legends Story, ed è qui che è iniziata la mia avventura nel mondo di League of Legends. Da profana del genere, con alle spalle anni di RPG vari (soprattutto World of Warcraft), mi ci sono trovata abbastanza bene: Bilgewater somiglia tantissimo alla capitale di Kul Tiras Boralus (chi ha giocato l’espansione di WoW Battle for Azeroth sa a cosa mi riferisco: è infatti a sua volta una città portuale strutturata su più livelli) ed è ottimo che la si possa esplorare in modo molto libero (a parte alcune zone che sono temporaneamente non disponibili per motivi di trama).

Un’altra delle cose da apprezzare è la presenza di missioni secondarie e di taglie da riscuotere: arricchiscono il gioco, lo rendono più vivo. Poco gradito, però, il modo in cui ci si imbatte nelle missioni secondarie per caso (a meno che non si trovi l’Informatrice, che sblocca anche un Trofeo PlayStation), e che la bacheca delle taglie sia abbastanza nascosta. Complice anche una mappa poco chiara (si deve premere ogni volta il touchpad, per chi l’ha giocato su PS4), orientarsi è davvero difficile a Bilgewater, con tutti gli NPC presenti. Tuttavia, premendo R3 si vedrà con cosa è possibile interagire nello spazio circostante il nostro personaggio.

I personaggi e la lore – Recensione Ruined King: A League of Legends Story

A livello di storyline generale dei giochi, è stato confermato dall’azienda produttrice che i fatti di Ruined King sono antecedenti all’evento che ha coinvolto tutti i titoli di Riot appartenenti al continente di Runeterra: la Rovina. Anche qui è presente la Nebbia Oscura, che dalle Isole Oscure a largo di Bilgewater (che ci sarà possibile visitare più avanti nel gioco) si è spostata in tutto il resto del mondo circostante. Con l’evento della Rovina sono stati introdotti personaggi come Viego, Gwen e Akhshan nel mondo di LoL, e proprio Viego fa la sua comparsa in Ruined King: è lui, infatti, il Re in Rovina del gioco, e si viene a conoscenza della sua storia nei titoli di testa.

Gli eroi giocabili originari di Bilgewater sono Miss Fortune e la sacerdotessa della dea serpente Illaoi: le due in passato avevano collaborato, come si vedrà in alcuni cinematic, ma fra loro non scorre buon sangue. Insieme a loro Pyke, tornato dalla morte per vendicarsi di coloro che hanno cercato di ucciderlo: all’inizio del gioco, il campione darà la caccia ai capitani del Porto Insanguinato per saziare la sua sete di vendetta.

Braum, il gigante buono, arriva dal Freljord nella speranza di trovare una cura per una misteriosa malattia che sta affliggendo i bambini della sua terra; Ahri e Yasuo, invece, approdano da Ionia, ed entrambi cercano una redenzione (e dei manufatti collegati alle Isole Oscure). Questi sei personaggi riescono a collaborare e a mettere da parte le loro differenze per svelare il mistero delle isole al largo di Bilgewater, luogo da cui deriva la Nebbia.

Per quanto riguarda gli altri personaggi tratti dai giochi di casa Riot, alcuni appaiono direttamente (come Gangplank, pronto a riprendersi la città, o Thresh, il carceriere delle Isole Ombra), altri invece sono soltanto nominati come Easter Egg in alcuni racconti sparsi per le zone esplorabili (come Gwen, Riven o Fizz).

Le lotte a turni e le corsie – Recensione Ruined King: A League of Legends Story

Arriviamo dunque alla nota dolente di questa recensione, perché i meccanismi di combattimento di Ruined King: A League of Legends Story sono probabilmente la parte meno convincente del gioco. Le lotte, infatti si sviluppano tramite un classico combattimento a turni, che però risulta essere poco intuitivo e forse eccessivamente complesso.L’aggiunta del sistema delle corsie nei combattimenti è una difficoltà ulteriore, per un gioco che già in modalità normale risulta piuttosto ostico (la modalità storia è più indicata per chi vuole scoprire la storia e i personaggi senza dover fare troppo sforzo nei combattimenti).

Le corsie sono in tutto tre: quella della velocità, che permette di attaccare più in fretta, quella dell’equilibrio (neutrale) e quella della potenza, che aumenta il danno subito dai nemici (o i punti guarigione nei confronti della squadra). Le corsie, e il sistema dei turni, sono un meccanismo a cui il giocatore deve abituarsi in fretta, soprattutto se si decide di giocare con difficoltà superiori alla modalità storia. Avendo poi sei personaggi a disposizione, le combinazioni per ottenere un buon team di tre campioni per affrontare la grande varietà di nemici presenti nella città di Bilgewater e nei dungeon delle Isole Oscure.

Il giocatore può personalizzare le abilità di ogni personaggio nel menù Abilità, potenziando quelle che ritiene più utili nella lotta. Attenzione, però, perché i punti abilità verranno assegnati man mano che il campione sale di livello, così come le rune (applicabili nel menù Rune); l’equipaggiamento, invece, può essere sia comprato dai mercanti di gioco che trovato nei forzieri sparsi per tutto il mondo esplorabile. I personaggi salgono di livello guadagnando punti esperienza alla fine di ogni combattimento, ma l’assegnazione dei PE è piuttosto iniqua, soprattutto nelle lotte contro i boss e i mini boss: la distribuzione fra i partecipanti al combattimento sembrerebbe quasi fatta più seguendo il caso che il merito.

La grafica, il soundtrack e il doppiaggio – Recensione Ruined King: A League of Legends Story

Torniamo dunque ai punti forti di questo nuovo titolo di casa Riot. La grafica del gioco, che alterna 3D e 2D, è molto gradevole, e non risulta mai piatta. Il 3D dell’esplorazione e delle mosse speciali di ogni personaggio durante il combattimento si fonde ai dialoghi e alle spettacolari cinematiche in 2D, che pur essendo a volte monocromatici risultano vivi e coinvolgenti. I disegni sono ben fatti, e le storie sono spiegate molto bene.

Un’altra ottima caratteristica del gioco è la colonna sonora. Le musiche di sottofondo sono perfettamente in tema con il gioco, soprattutto ispirate ai canti marinareschi e a un che di Pirati dei Caraibi. Riot è riuscita a incanalare in Ruined King una atmosfera lugubre e allo stesso tempo coinvolgente grazie al soundtrack azzeccato e che ti invoglia ad ascoltare di più. Manca una hit, è vero (come Enemy degli Imagine Dragons per Arcane), ma altri giochi sono sopravvissuti senza, e le loro colonne sonore sono ancora molto ascoltate.

Parlando del doppiaggio, anche qui giù il cappello per il lavoro ben fatto. Le voci sono azzeccate rispetto ai personaggi, non ci sono sbavature, tutto scorre perfettamente. Ogni tanto la voce non rispecchia ciò che c’è scritto sul sottotitolo, ma si tratta di differenze semantiche, più che di senso vero e proprio. Se il gioco fosse rimasto in inglese per quanto riguarda i dialoghi, probabilmente sarebbe risultato meno godibile al pubblico italiano, mentre in questo modo ci si può immergere totalmente nella storia.

Considerazioni finali

Devo essere sincera, non avevo grandi aspettative da Ruined King: A League of Legends Story, e quando mi hanno chiesto di scriverne una recensione ero abbastanza scettica. Non sono mai stata una grandissima fan di League of Legends, e le lamentele che avevo letto riguardo al gioco sulle varie community online mi avevano lasciata perplessa.

A quanto pare, tutto nascerebbe dal fatto che Riot ha sempre sviluppato giochi free to play, che però offrivano contenuti a pagamento opzionali (skin e affini). Questa nuova saga, A League of Legends Story, avrà come soggetti vari campioni dal continente di Runeterra, e amplierà la loro storia e il loro background. Per chi come me si approccia per la prima volta a League of Legends e ai suoi personaggi, Ruined King è un ottimo inizio: la storia è ben sviluppata, ed è comprensibile anche per chi è nuovo nell’ambiente; i veterani, invece, adoreranno i vari riferimenti agli altri titoli, anche se probabilmente saranno meno invogliati a giocarci a causa del prezzo (che, però, non risulta così elevato).

E voi? Cosa ne pensate di questa recensione, state già giocando anche voi a Ruined King: A League of Legends Story? Fatecelo sapere! Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!