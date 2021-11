Life is Strange: True Colors, svelata la data d’uscita per Switch!

Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato ufficialmente la data d’uscita su Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors, l’ultimo capitolo dell’apprezzatissimo franchise

Life is Strange: True Colors è uscito lo scorso settembre su PC, Console e Stadia, e ve ne abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione completa, che potete trovare cliccando qui. Sin dal suo annuncio, Square Enix aveva confermato che il titolo sarebbe arrivato anche su Nintendo Switch, insieme alla versione rimasterizzata del primo capitolo e dello spin-off Before the Storm. Nei mesi successivi, è stato tutto rinviato, inizialmente a data da destinarsi, poi ad un meno generico dicembre 2021. E considerando che la prossima settimana si entra proprio nell’ultimo mese dell’anno, Square Enix ha nelle scorse ore confermato la data d’uscita della versione per Switch.

Life is Strange: True Colors arriverà su Nintendo Switch il 7 dicembre, poco meno di due settimane da oggi. Inizialmente arriverà in versione esclusivamente digitale, ma la versione fisica è già stata confermata anche per l’ibrida di Nintendo e sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022. Il tutto è stato annunciato con un Tweet tramite il profilo ufficiale del franchise, che potete trovare qua sotto.

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022. Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 24, 2021

True Colors ci porta a conoscere Alex, una giovane orfana di madre che ha vissuto per diversi anni in una comunità protetta, fino a quando, ormai adulta, decide di ricongiungersi con suo fratello Gabe. Come in ogni buon Life is Strange, però, l’idillio si trasformerà quasi immediatamente in dramma e Alex dovrà utilizzare le sue abilità, basate su un’empatia piuttosto potente che le permette di leggere letteralmente le emozioni altrui, per venire a capo di un terribile delitto.

La data d’uscita di Life is Strange: True Colors è dunque fissata al prossimo 7 dicembre. Vi ricordiamo che attualmente il titolo è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. La Life is Strange: Remastered Collection arriverà invece il prossimo 1 febbraio su tutte le piattaforme. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del franchise, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!