Riot Games svela finalmente dettagli e finestra d’uscita di Project L, nuovo titolo ambientato nel mondo di League of Legends e Legends of Runeterra

Finalmente Riot Games ha deciso di svelare alcuni dettagli su Project L, nuovo gioco in uscita della casa produttrice statunitense: anche Project L farà parte dell’universo di Runeterra. Riot sta cavalcando l’onda del successo di Arcane, serie Netflix che proprio qualche giorno fa ha mandato in onda gli ultimi tre episodi, e che sta trovando il consenso della critica e dei fan.

Project L: i dettagli e l’uscita del gioco

Projet L è solo l’ultimo di una serie di titoli Riot Games usciti o di prossima uscita: da Ruined King: A League of Legends Story, che dopo un interessante trailer è arrivato sul mercato, a CONV/RGENCE: A League of Legends Story, di Riot Forge in collaborazione con Double Stallion e che si concentrerà sul personaggio di Ekko (anche qui è già uscito un gameplay), a questo, che era stato annunciato nel 2019. L’azienda ha in programma parecchi nuovi modi di stupire gli oltre 180 milioni di giocatori attivi nel franchise.

Sappiamo già dalle prime immagini che Project L sarà un picchiaduro a squadre, e che si dovrà comporre un team formato da due campioni (si potrà scegliere probabilmente tra quelli più amati del MOBA, visto il trailer in cui appaiono Jinx, Ekko, Ahri e Yasuo). Il gioco, hanno detto gli sviluppatori, sarà rilasciato sul mercato non prima della seconda metà del 2022, al più tardi nel 2023. La spiegazione è che i developer non vogliono affrettare le cose e rischiare di offrire al pubblico un gioco incompleto, e che puntano a dare ai giocatori un titolo che ricorderanno per decenni. Non ci resta che aspettare novità da Riot, che probabilmente arriveranno il prossimo anno, con la prossima fase di produzione del gioco.

