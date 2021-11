Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: guida alla cattura nei Grandi Sotterranei

I Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sanno essere un inferno: leggete la nostra guida per farne un paradiso

Ah, i Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: è forse possibile riuscire a catturare qualche creatura senza ricorrere a una guida? Dopo aver zoppicato un po’ nel sottosuolo siamo felici di riportare che sì, ci siamo riusciti. Adesso però siamo qui per trarre in salvo voi, che potreste essere nei guai e avere pertanto bisogno di qualche dritta. Le aggiunte ai mitici tunnel di Sinnoh sono una feature utile, ma anche capricciosa. Dovremo dunque imparare a corteggiarla per venire a patti con le sue… diciamo, particolarità. Cerchiamo prima di inquadrare il problema per arrivare alla soluzione.

Un tasso che tartassa

I Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente rimpiazzano in toto il loro equivalente della vecchia Sinnoh, e senza una guida è facile perdersi. Non si tratta più di una sola area, ma di molteplici sezioni che vantano ingressi da tutto il mondo di superficie. Il sottosuolo presenta anche una fauna che va ad arricchirsi man mano che si procede nel gioco, e che nel frattempo si fortifica. Esatto: ottenendo medaglie potrete trovare delle creature straordinarie, del tutto irreperibili nel resto del gioco. Sembra troppo bello per essere vero? In effetti un problema ci sarebbe.

Il tasso di cattura dei Pokémon nel sottosuolo è forse tra i minimi storici mai raggiunti dalla saga. Anche a inizio gioco, i giocatori di tutto il mondo faticano anche ad ottenere i tipi di Pokémon più comuni. A pensarci è ironico, visto che sottoterra abbiamo a disposizione i benedetti modelli 3D nell’overworld e nell’erba alta della superficie no, ma ciò che tra i prati è semplice diventa molto, molto più complicato tra i tunnel. Non preoccupatevi, però: siamo qui per aiutarvi ad ottenere la squadra giusta per fare razzia di quella che, per il momento, potrebbe essere una gallina dalle uova d’oro.

Alzare il tasso – guida ai Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

I Grandi Sotterranei sono un enorme groviglio di cunicoli che, oltre ai Pokémon stessi, nei remake di Diamante e Perla consente anche di ottenere strumenti esclusivi mai visti altrove: la prima guida che vi serve, se ancora ne siete sprovvisti, è su come ottenere l’Esplorokit. A darvelo provvederà il vecchio amante delle spedizioni in un edificio vicino al Centro Pokémon di Evopoli. Le sei sezioni del mondo sotterraneo sono accessibili da altrettante parti della regione di Sinnoh. Ciascuna di esse vanta dei biomi in miniatura, detti Antri, che vanno ad ampliare la fauna di superficie (Houndoom, per fare l’esempio più palese).

Purtroppo, come abbiamo anticipato, la cattura è qualcosa di più facile a dirsi che a farsi. Le storie dell’orrore che girano in rete parlano di oltre trenta (!) Poké Ball regolari sprecate solo per ottenere dei Pokémon normalmente ottenibili al terzo lancio, se non prima. Forse il problema è proprio la mediocrità degli strumenti? Di solito è il pessimo artigiano che incolpa gli utensili, ma in questo caso è bene dare una regolata al proprio arsenale. Lo stesso signore che vi fornisce l’Esplorokit vi darà anche delle ricompense in base a ciò che fate, e tra queste spiccano Scuro Ball e Velox Ball.

Via dalle palle – guida ai Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Le Scuro Ball sono più efficaci di notte e… nelle grotte. Va da sé che nei Grandi Sotterranei questo è uno dei tipi migliori di Ball da usare. L’altro tipo sono le già citate Velox Ball, che funzionano in modo diametralmente opposto alle Timer Ball: prima le si usa e meglio è. Un lancio coraggioso al primo turno può dimostrarsi vincente. Potete trovare l’una o l’altra in città ben precise: Pratopoli, Memoride, Nevepoli e Lega Pokémon. Tenete però anche d’occhio il vostro livello, in generale: non parliamo infatti solo della vostra squadra, ma anche delle medaglie che avete. Entrambi influenzeranno la vostra prossima cattura.

Inoltre, non dimenticate di demolire a dovere i muri dei Grandi Sotterranei. Al di là dei cocci, delle bilie e (quando va bene) delle pietre evolutive, avrete anche modo di ricavare delle statue. Queste vanno piazzate nella vostra Base Segreta e, sebbene non servano a granché in quanto alle catture stesse, aumentano la probabilità di imbattersi in una delle creature appartenenti al tipo più presente nella Base. L’ideale però è anche ottenere una tra due specie di Pokémon, entrambe vitali dal punto di vista della cattura in sé. Si tratta di… beh, perché dirvelo? Dovrete comunque aver prima battuto Camilla alla Lega Pokémon.

La pignatta che non si rompe mai (e meno male) – guida ai Grandi Sotterranei di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Avete vinto? Okay, possiamo proseguire. Se avete visto tutti i Pokémon di Sinnoh, il Professor Oak si congratulerà con voi di persona fornendovi il Pokédex Nazionale dal collega Rowan, nel suo laboratorio di Sabbiafine. Vi servirà per poter assistere alle comparse massicce di Pokémon. Questo va ad espandere solo la fauna di superficie? Indubbiamente, ma si tratta di picchi temporanei: le nuove aggiunte compariranno solo durante il fenomeno in questione. Ma noi di creatura ne stiamo cercando solo una in particolare, e a seconda dei casi si tratterà solo di Farfetch’d o di Cubone/Marowak.

Il percorso interessato è il numero 221: fiondatevici non appena si verifica una comparsa massiccia lì e dovreste avere un improvviso 40% di possibilità in più (rispetto allo zero spaccato di prima) di trovare uno dei due Pokémon. La loro particolarità è che, crescendo, imparano Falsofinale. Gli allenatori più navigati staranno già annuendo, ma se non lo sapete si tratta di una mossa che lascerà sempre l’avversario con almeno un punto vita. In altre parole, dunque, potrete divertirvi a rendere quasi del tutto inermi tutte le creature che vi stavano dando noie fino a poco fa, ampliando il vostro arsenale faunistico.

Ho alternative?

Chiaramente potrete anche tentare di ottenere questi Pokémon tramite scambio o (cosa impossibile alla stesura dell’articolo) trasferirli dai giochi precedenti mediante Pokémon HOME. Ma se la cattura è l’unica opzione in vostro possesso, vi toccherà sbrigare tutte le pratiche per avere il Pokédex Nazionale e godervi il post-game. Se però arrivare alla Lega Pokémon in condizioni ottimali è la vostra priorità e non intendete aspettare, la soluzione ve l’abbiamo già fornita prima: usate le Scuro Ball (qui sopra). Sono un tipo di sfera sorprendentemente (ma neanche troppo a sorpresa) efficace.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.