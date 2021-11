È finalmente uscito il gameplay di CONV/RGENCE: A League of Legends Story, il nuovo gioco di casa Riot Games con protagonista uno dei campioni più amati di LoL

Arriva sul mercato un nuovo capitolo della storia di League of Legends: si tratta di CONV/RGENCE: A League of Legends Story, ed è appena uscito il primo gameplay. Dopo il (non così tanto) recente annuncio ai The Game Awards di un nuovo spin-off del popolarissimo MOBA, Ruined King: A League of Legends Story (di cui è già uscito il trailer), Riot Forge, in collaborazione con Double Stallion (che ha sviluppato il gioco) ha deciso di rilasciare un altro titolo appartenente a questo filone narrativo in single player.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story, il gameplay e il campione

Il gameplay di CONV/RGENCE: A League of Legends Story rivela che il campione su cui si baserà il gioco è Ekko, il manipolatore del tempo apparso di recente anche nei primi episodi di Arcane, la serie Netflix basata sulla lore di League of Legends. Non si hanno molti dettagli sulla storia, si sa solo che sarà incentrata su Ekko e sulla città di Zaun, dove il campione sfrutterà i suoi poteri e le sue abilità per controllare l’ambiente. Inoltre, si vede chiaramente il protagonista camminare sui muri e riavvolgere il tempo a suo piacimento.

Dal trailer, poi, si vede come la grafica 3D tipica di LoL abbia lasciato spazio a una 2D e vagamente cartoonesca, simile, in ciò che si è visto, ai vari Super Mario e Metroid, con piattaforme da saltare e nemici da combattere. Il gioco uscirà in un periodo non ancora specificato del 2022, e sarà rilasciato per PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni, sia dal canale Twitter di Riot Games sia da YouTube che dagli altri canali social dell’azienda.

