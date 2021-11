League of Legends: il numero dei giocatori attivi nel franchise è arrivato a 180 milioni

Il numero dei giocatori attivi sui titoli di League of Legends è arrivato a 180 milioni, comprendendo League of Legends, Legends of Runeterra e tutti gli altri videogiochi del franchise

Nella giornata del 1 novembre, Riot Games ha annunciato che il numero dei giocatori attivi nella famiglia di League of Legends ha ormai raggiunto i 180 milioni. Questa informazione è stata fornita direttamente dall’azienda stessa, che si è riferita al mese di ottobre per raccogliere questi dati. League of Legends è presenta nella nostra guida per i migliori giochi free-to-play per PC (come esponente dei MOBA).

League of Legends: il numero dei giocatori è elevato anche grazie alla versatilità di Riot Games

Il numero di giocatori attivi di League of Legends, Legends of Runeterra (gioco di carte per PC sempre dell’universo LoL), Wild Rift e Teamfight Tactics (gioco mobile) e Valorant (simil CoD) è dovuto anche al fatto che Riot Games abbia saputo sfruttare a pieno le potenzialità dei suoi titoli. League of Legends vanta collaborazioni con marchi come Louis Vuitton e Oppo come partner ufficiale per il League of Legends World Championship 2021; il merchandising di Riot Games ha recentemente visto una collaborazione con Spin Master per delle nuove action figures.

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) November 1, 2021

Il 7 novembre sarà messa online su Netflix la prima parte (di tre) di Arcane, serie TV animata del servizio di streaming statunitense in collaborazione con Riot Games: la serie sarà ambientata nell’universo di League of Legends, con alcuni dei personaggi più celebri (Vi e Jinx saranno le protagoniste delle prime tre puntate). Impressiona come il successo di Riot Games sia così grande con così pochi titoli usciti: questa notorietà è dovuta anche al modo sempre nuovo che la casa produttrice ha di rinnovare i suoi giochi, sfruttando la versatilità di tutte le sue idee per portarle a un livello superiore, tale da poterle usare come metodo di marketing (basti pensare al crossover con Fortnite, inserendo Jinx come personaggio giocabile per promuovere Arcane).

