Recensione Klonoa Phantasy Reverie Series

I videogiocatori più vecchi si ricorderanno certamente di Klonoa, l’eccentrica serie di platform targata Bandai Namco che vide la luce per la prima volta nel 1997 su PlayStation 1. Nel corso degli anni questi giochi sono caduti un po’ nel dimenticatoio, ma per fortuna ora la situazione è cambiata. Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie è stato infatti pubblicato Klonoa Phantasy Reverie Series, un pacchetto che include una versione rinnovata e migliorata di entrambi i capitoli principali della serie, e in questa recensione ve ne parleremo approfonditamente.

Il buon vecchio Klonoa

Klonoa Phantasy Reverie Series include al suo interno entrambi i capitoli principali della serie, cioè Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil. Questi due titoli non riuscirono mai a raggiungere la stessa popolarità di altri grandi esponenti del genere, ma in ogni caso sono stati in grado di distinguersi grazie al loro gameplay particolare e divertente che tutt’ora non è invecchiato affatto.

Entrambi i Klonoa sono degli action platform in 2.5D a scorrimento orizzontale e traggono forza soprattutto dal particolare modo in cui è possibile interagire con i nemici. Colpendo gli avversari con l’anello magico del protagonista avrete infatti la possibilità di “raccoglierli” e utilizzarli in svariati modi. Ad esempio è possibile lanciarli contro altri nemici per eliminarli rapidamente, sfruttarli per eseguire salti a mezz’aria oppure utilizzarli per risolvere diversi enigmi ambientali. Inoltre, specialmente in Lunatea’s Veil, sono presenti alcune creature che possiedono delle abilità uniche che Klonoa potrà utilizzare per superare in maniera creativa i tanti ostacoli che gli si pareranno davanti.

Nonostante la semplicità del gameplay però Klonoa non è affatto un gioco facile. Infatti, sia nel primo capitolo che nel secondo, i livelli diventeranno sempre più complessi man mano che andrete avanti nella storia e ad un certo punto finiranno col richiedere una certa dose di abilità per essere completati. In più la sfida si fa ancora più impegnativa per i completisti, che dovranno ingegnarsi per riuscire a raccogliere tutti i numerosi collezionabili nascosti in ogni livello.

Un po’ di pigrizia – Recensione Klonoa Phantasy Reverie Series

Klonoa Phantasy Reverie Series, oltre a migliorare leggermente la qualità grafica dei giochi, aggiunge anche qualche nuova feature. Ad esempio ora è possibile selezionare un livello di difficoltà più basso ed equipaggiare delle skin per modificare l’aspetto del protagonista. Inoltre è stata aggiunta una basilare modalità coop che permetterà ad un altro giocatore di assistervi durante le partite consentendovi di eseguire ogni tot dei salti potenziati che semplificheranno molto l’esperienza.

Ovviamente ogni aggiunta al gioco è ben accetta, ma nel complesso queste modifiche ci sono sembrate abbastanza pigre. Considerando l’elevato costo del pacchetto ci avrebbe fatto piacere vedere qualche cambiamento più interessante o almeno delle migliorie maggiori dal punto di vista grafico.

Carenza di stile – Recensione Klonoa Phantasy Reverie Series

Dal punto di vista tecnico Klonoa Phantasy Reverie Series si comporta davvero molto bene. Nel corso della nostra prova (avvenuta su PS5) il gioco è riuscito a mantenere un framerate molto stabile anche nelle situazioni più caotiche e inoltre non ci siamo imbattuti in alcun tipo di bug. Per quanto riguarda il comparto artistico invece abbiamo trovato qualcosa da ridire. Ovviamente il problema non è rappresentato dallo stile dei due Klonoa, che risulta ancora oggi tanto splendido quanto folle, ma dalla base utilizzata per Door to Phantomile. Il gioco contenuto in questo pacchetto infatti si basa sul remake uscito nel 2008 per Wii e di conseguenza usa una semplice grafica 3D ben diversa dalla splendida pixel art presente nel gioco originale per PS1. Nel complesso il 3D utilizzato in questa versione non è male, ma in ogni caso avremmo preferito vedere uno stile più affine all’originale.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Klonoa Phantasy Reverie Series. I due capitoli di Klonoa contenuti nel pacchetto sono davvero degli ottimi platform e tutt’ora sono ancora molto godibili e divertenti. Inoltre, nonostante siano dei giochi abbastanza corti, presentano tantissimi collezionabili che offriranno ai completisti un gran numero di ore di gioco aggiuntive. Purtroppo però, a differenza dei giochi, la qualità del pacchetto lascia un po’ a desiderare. Nel complesso sono presenti della aggiunte gradite, ma da quel punto di vista avremmo sicuramente apprezzato uno sforzo in più. In ogni caso però la qualità dei due Klonoa resta indiscutibile e di conseguenza sia i giocatori più nostalgici che gli amanti dei platform saranno sicuramente in grado di divertirsi davvero tanto grazie a questa collection.

