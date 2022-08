Il presidente degli Stati Uniti Biden firma il CHIPS and Science Act

Quest’oggi il presidente degli Stati Uniti Biden firmerà la legge bipartisan chiamata CHIPS and Science Act 2022

Nel primo anno in carica del presidente Biden (qui per maggiori informazioni), l’amministrazione Biden-Harris ha implementato una strategia industriale per rivitalizzare la produzione nazionale. Con lo scopo di creare posti di lavoro americani ben pagati, rafforzare le catene di approvvigionamento americane e accelerare le industrie del futuro. Queste politiche hanno stimolato una ripresa storica nel settore manifatturiero, aggiungendo 642.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero dal 2021. Le aziende stanno nuovamente investendo in America, riportando a casa posti di lavoro nel settore manifatturiero ben retribuiti. La costruzione di nuovi impianti di produzione è aumentata del 116% rispetto allo scorso anno.

La firma del CHIPS and Science Act

Oggi, il presidente Biden firmerà la legge bipartisan CHIPS and Science Act del 2022. Essa si baserà su questo progresso, facendo investimenti storici che porteranno i lavoratori, le comunità e le imprese statunitensi a vincere la corsa per il 21° secolo. Rafforzerà la produzione americana, le catene di approvvigionamento e la sicurezza nazionale. Inoltre, investirà in ricerca e sviluppo, scienza e tecnologia e la forza lavoro del futuro. Ciò per mantenere gli Stati Uniti il ​​leader nei settori di domani, tra cui nanotecnologia, energia pulita, quantistica informatica e intelligenza artificiale. Il CHIPs and Science Act fa gli investimenti intelligenti in modo che gli americani possano competere e vincere il futuro.

L’effetto CHIPS and Science Act

Spinte dall’approvazione del CHIPS and Science Act del 2022, questa settimana, le aziende hanno annunciato quasi $ 50 miliardi di investimenti aggiuntivi nella produzione americana di semiconduttori. Portando l’investimento totale delle imprese a quasi $ 150 miliardi da quando il presidente Biden è entrato in carica.

L’azienda Micron

Micron annuncia un investimento di 40 miliardi di dollari nella produzione di chip di memoria, fondamentali per computer e dispositivi elettronici. Così creerà fino a 40.000 nuovi posti di lavoro nell’edilizia e nella produzione. Questo investimento da solo porterà la quota di mercato statunitense della produzione di chip di memoria da meno del 2% a un massimo del 10% nel prossimo decennio.

Qualcomm e GlobalFoundries

La Qualcomm e GlobalFoundries stanno annunciando una nuova partnership. Questa include 4,2 miliardi di dollari per la produzione di chip in un’espansione dello stabilimento di GlobalFoundries nello stato di New York. Qualcomm, la principale azienda di semiconduttori fabless al mondo, ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti fino al 50% nei prossimi cinque anni.

Dettagli

Il CHIPS and Science Act aumenterà la ricerca, lo sviluppo e la produzione americani di semiconduttori, garantendo la leadership degli Stati Uniti nella tecnologia che costituisce la base di tutto. Dalle automobili agli elettrodomestici ai sistemi di difesa. L’America ha inventato i semiconduttori, ma oggi produce circa il 10% della fornitura mondiale e nessuno dei chip più avanzati. Invece, dipendiamo dall’Asia orientale per il 75% della produzione globale. Il CHIPS and Science Act sbloccherà centinaia di miliardi di investimenti in semiconduttori nel settore privato in tutto il paese. Inclusa la produzione essenziale per la difesa nazionale e i settori critici.

Lo scopo principale

La legge garantirà inoltre che gli Stati Uniti mantengano e facciano avanzare il proprio vantaggio scientifico e tecnologico. A metà degli anni ’60, al culmine della corsa alla luna, il governo federale ha investito il 2% del PIL in ricerca e sviluppo. Entro il 2020, quel numero era sceso a meno dell’1%. La crescita economica e la prosperità negli ultimi 40 anni si sono concentrate in alcune regioni costiere, lasciando dietro di sé troppe comunità. Il CHIPS and Science Act garantirà che il futuro sia realizzato in TUTTA l’America e sbloccherà opportunità nella scienza e nella tecnologia per coloro che sono stati storicamente esclusi.

Il piano per attuare al meglio il CHIPS and Science Act

L’amministrazione Biden-Harris ha già intrapreso azioni per garantire un dispiegamento opportuno e responsabile dei finanziamenti CHIPS e Science Act. Autorizzazione coordinata per la produzione high-tech. Oggi, l’Amministrazione annuncia il lancio di un gruppo di lavoro di esperti specifico del settore sui permessi e sui problemi di consegna dei progetti relativi alle autorizzazioni per la produzione ad alta tecnologia. Coerentemente con il Piano d’azione per le autorizzazioni del Presidente annunciato a Maggio.

La base del CHIPS e Science Act

Questo gruppo di lavoro sarà alla base del CHIPS e Science Act. Farà da collegamento tra il Consiglio per la qualità ambientale, l’Agenzia per la protezione ambientale e il Dipartimento del commercio. Aiuterà a garantire la collaborazione e il coordinamento tra le agenzie federali, il settore privato e con i governi statali e locali. Ciò per facilitare revisioni tempestive ed efficaci di tutti i progetti finanziati dal governo federale. Il gruppo di lavoro fungerà anche da centro di smistamento per le migliori pratiche in relazione alle autorizzazioni e ad altri problemi di consegna dei progetti. Infine sosterrà l’attuazione dei progetti finanziati dal disegno di legge.

PCAST

Il President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) pubblica nuove raccomandazioni sulla ricerca e sviluppo dei semiconduttori. Oggi, PCAST ​​ha inviato una lettera al Presidente con le sue raccomandazioni per l’attuazione del CHIPS and Science Act. Tra cui formare una rete nazionale di formazione sulla microelettronica per lo sviluppo della forza lavoro dei semiconduttori tra le istituzioni accademiche. Comprese le istituzioni al servizio delle minoranze e i college comunitari. Inoltre, si vorrà favorire l’innovazione riducendo le barriere all’ingresso delle startup. Ciò grazie allo sviluppo di una “piattaforma chiplet” per consentire alle startup e ai ricercatori di innovare più rapidamente a costi inferiori. Infine, definire un’agenda nazionale di ricerca sui semiconduttori con ricerche fondamentali e grandi sfide. Come, ad esempio, costruire il primo “supercomputer a scala zetta” che sarebbe 1.000 volte più veloce del supercomputer più veloce disponibile oggi. Il rapporto completo sui semiconduttori PCAST ​​sarà pubblicato questo autunno.

I punti principali del CHIPS and Science Act

Rafforzare la leadership degli Stati Uniti nei semiconduttori. Il CHIPS and Science Act fornisce 52,7 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e lo sviluppo della forza lavoro americani. Ciò include 39 miliardi di dollari in incentivi alla produzione, inclusi 2 miliardi di dollari per i chip legacy utilizzati nelle automobili e nei sistemi di difesa. 13,2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo della forza lavoro e 500 milioni di dollari per fornire attività internazionali di sicurezza della tecnologia delle comunicazioni dell’informazione. Fornisce inoltre un credito d’imposta sugli investimenti del 25% per le spese in conto capitale per la produzione di semiconduttori e relative apparecchiature.

Tanti aspetti positivi

Questi incentivi assicureranno l’approvvigionamento interno, creeranno decine di migliaia di posti di lavoro nell’edilizia sindacale ben retribuiti. Oltre a migliaia di altri posti di lavoro nel settore manifatturiero altamente qualificato e catalizzeranno centinaia di miliardi in più di investimenti privati. Il disegno di legge richiede ai destinatari di dimostrare investimenti significativi dei lavoratori e della comunità, comprese opportunità per le piccole imprese e le comunità svantaggiate. Garantendo che gli incentivi per i semiconduttori sostengano una crescita e uno sviluppo economici equi.

I fondi disponibili

Questi fondi sono inoltre dotati di forti barriere, assicurando che i destinatari non costruiscano determinate strutture in Cina o in altri paesi. Impedendo alle società di utilizzare i fondi dei contribuenti per riacquisti di azioni e dividendi per gli azionisti. Sosterrà anche lavori di costruzione sindacali ben pagati richiedendo tassi salariali prevalenti Davis-Bacon per strutture costruite con finanziamenti CHIPS. Sarà possibile promuovere l’innovazione degli Stati Uniti nelle catene di approvvigionamento wireless. Il CHIPS and Science Act prevede 1,5 miliardi di dollari per la promozione e l’implementazione di tecnologie wireless che utilizzano reti di accesso radio aperte e interoperabili. Questo investimento rafforzerà la leadership degli Stati Uniti nelle tecnologie wireless e nelle loro catene di approvvigionamento. Avanza la leadership globale degli Stati Uniti nelle tecnologie del futuro.

Gli obiettivi

Il CHIPS and Science Act istituirà una direzione per la tecnologia, l’innovazione e le partnership presso la National Science Foundation (NSF) per concentrarsi su campi come i semiconduttori e l’informatica avanzata, Ed ancora, la tecnologia delle comunicazioni avanzate, le tecnologie energetiche avanzate, le tecnologie dell’informazione quantistica e la biotecnologia. Rafforzerà la commercializzazione della ricerca e della tecnologia, garantendo che ciò che è stato inventato in America sia prodotto in America. La legge riautorizzerà e amplierà anche la ricerca fondamentale e ispirata all’uso presso il Department of Energy Office of Science e il National Institute of Standards and Technology. Per sostenere la leadership degli Stati Uniti nelle scienze e nell’ingegneria come motore per l’innovazione americana.

Catalizzare la crescita e lo sviluppo economico regionale.

Il CHIPS and Science Act autorizza 10 miliardi di dollari a investire in centri di innovazione e tecnologia regionali in tutto il paese, riunendo governi statali e locali. Oltre ad istituti di istruzione superiore, sindacati, imprese e organizzazioni comunitarie per creare partenariati regionali per lo sviluppo di tecnologia, innovazione e settore manifatturiero. Questi hub creeranno posti di lavoro, stimoleranno lo sviluppo economico regionale e posizioneranno le comunità in tutto il paese per essere leader in settori ad alta crescita e ad alto salario. Come l’intelligenza artificiale, la produzione avanzata e la tecnologia dell’energia pulita. Autorizza inoltre un programma pilota RECOMPETE da 1 miliardo di dollari presso l’Amministrazione per lo sviluppo economico (EDA) del Dipartimento del Commercio. Questo con lo scopo di alleviare le persistenti difficoltà economiche e sostenere lo sviluppo economico globale a lungo termine e la creazione di posti di lavoro nelle comunità più in difficoltà.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova legge bipartisan chiamata CHIPS and Science Act 2022?