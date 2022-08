TEAMGROUP ELITE PLUS: nuove RAM DDR5 da 6000 MHz

Il leader TEAMGROUP lancia le sue nuove DDR5 della gamma ELITE, si tratta delle PLUS. Sono in grado di raggiungere ampiamente i 6000 MHz

TEAMGROUP, produttore di memorie leader a livello mondiale, continua a perseguire il progresso e si dedica a fornire soluzioni DDR5 sempre più avanzate ed aggiornate, per offrire frequenze più elevate agli utenti di tutto il mondo. Oggi TEAMGROUP lancia la memoria per desktop ELITE PLUS DDR5 con un nuovo design del dissipatore di calore per aumentarne efficacemente l’affidabilità.

Inoltre, TEAMGROUP annuncia una nuova frequenza di 6.000 MHz per le memorie ELITE DDR5, per aumentare ulteriormente le prestazioni operative e offrire un’esperienza d’uso estremamente fluida. Le memorie per desktop ELITE PLUS DDR5 e ELITE DDR5 6.000MHz saranno presto disponibili per gli utenti di tutto il mondo tramite Amazon per l’Europa.

TEAMGROUP ELITE PLUS: le nuove RAM DDR5 da 6000 MHz

La memoria desktop ELITE PLUS DDR5 è stata dotata di un nuovo dissipatore di calore in alluminio minimal e compatto, semplice e asimmetrico, appositamente progettato per essere non conduttivo e per proteggere da graffi, acidi e ruggine per usi industriali, in modo da fornire una protezione completa al modulo DDR5. La memoria desktop ELITE PLUS DDR5 è inoltre dotata di una tensione di lavoro standard di 1,1 V che riduce ulteriormente il consumo energetico per ogni unità di larghezza di banda rispetto agli 1,2 V delle DDR4, garantendo un utilizzo più efficiente dell’energia.

È dotato di circuito protettivo PMIC per un’efficace distribuzione dell’alimentazione, permettendo un’alimentazione affidabile e un’interferenza minima del rumore prodotto. Il circuito integrato supporta l’ECC on-die, una funzione che autocorregge le celle DRAM per migliorare la stabilità e l’affidabilità, riducendo il rischio di errori di informazione.

I moduli ELITE PLUS DDR5 sono progettati per essere perfettamente compatibili con i sistemi Intel e AMD e sono disponibili con tre frequenze: 4800MHz, 5600MHz e 6000MHz, in opzioni a canale singolo/doppio da 8GB a 32GB di capacità di memoria per soddisfare un’ampia gamma di esigenze degli utenti. Il lancio delle memorie ELITE PLUS DDR5 è previsto per settembre 2022, mentre le memorie ELITE DDR5 con l’ultima frequenza di 6.000 MHz arriveranno sugli scaffali ad agosto 2022. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.