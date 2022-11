Va in scena a Roma, dal 24 al 26 novembre, la terza edizione dell’Heroes International Film Festival: tutti gli appuntamenti in programma

Un calendario ricco di eventi e di ospiti quello presentato nella suggestiva location della Casa del Cinema di Roma che caratterizzerà la terza edizione dell’Heroes International Film Festival. Un’edizione dedicata alle maestranze del cinema e della televisione, che celebra grandi artisti e professionisti della produzione di genere, in particolare legata a horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over. La kermesse andrà in scena dal 24 al 26 novembre 2022 alla Casa del Cinema di Roma, nella splendida cornice di Villa Borghese, e sarà caratterizzata da un calendario molto ricco, che è stato presentato nella giornata di giovedì 10 novembre con un’apposita conferenza stampa. Andiamo a scoprire, dunque, tutti gli appuntamenti del festival, tra proiezioni in anteprima, ospiti internazionali e un concorso per cortometraggi.

Heroes International Film Festival: i film in anteprima

La rassegna offrirà la visione di ben sei pellicole in anteprima italiana, tutte legate alla rappresentazione del mondo giovanile in declinazione dark e horror. Si parte con American Carnage, pellicola firmata da Diego Hallivis che annovera nel cast Jenna Ortega, prossima protagonista della serie Wednesday su Netflix, e Jorge Lendeborg Jr, che abbiamo visto in Bumblebee e in Spiderman: far from Home. Qui viene raccontata la storia di un gruppo di giovani immigrati che viene costretto a fare volontariato in una casa per anziani in cui scoprono un mondo in cui i confini tra la vita e la morte si annullano. Un film che mescola zombie-movie e comedy e offre una potente metafora sulla condizione dei Latinos negli Stati Uniti.

Spazio poi a Deep Fear, film francese di Gregory Beghin con Sonia Lessafre (I Miserabili) e Victor Meutelet (Emily in Paris) in cui tre adolescenti decidono di festeggiare il diploma nelle catacombe parigine, ma si ritrovano perseguitata da una creatura mostruosa. Wolfkin narra invece la storia del giovane Martin, che dopo aver morso un compagno di scuola viene portato nella casa dei nonni, dove scoprirà un terribile segreto di famiglia.

Per ciò che riguarda l’animazione, verranno proiettati due film. Il primo è Demigod: the legend begins, film appartenente al fortunatissimo franchise taiwanese, che si articola in serie animate, toys e fumetti e si rifà alla celebre arte delle marionette, famosissima in tutta l’Asia. L’altro è La fata combinaguai, diretto da Caroline Origer, che mette in mostra l’amicizia tra la piccola Maxie e la fata Violetta.

Infine, l’unico film italiano di questa rassegna è Space Monkeys. Diretto da Aldo Juliano, il lungometraggio parla di cinque adolescenti che a una festa decidono di giocare con un’intelligenza artificiale, che li metterà davanti a sfide sempre più impegnative, che li porterà a perdere la loro innocenza. Nel cast figurano Souad Arsane di Sextape, Amanda Campana di Riverdale, Ambrosia Caldarelli di Circeo, Riccardo Mandolini di Baby e Haroun Fall di Zero. Il film verrà proiettato la sera del 24 novembre alla presenza del regista e del cast.

Heroes International Film Festival: gli ospiti e i premi

Tantissimi, come detto, anche gli ospiti protagonisti di questa edizione dell’Heroes International Film Festival. Tra le star internazionali ci saranno Ian Mackinnon, una vera e propria leggenda dello stop motion, Terry Ackland-Snow, un riferimento nel Production Design capace di formare generazioni di scenografi e Arti Directors, e Sven Martin, il VFX Supervisor protagonista di Game of Thrones e del suo spinoff House of the Dragon. I primi due verranno anche premiati rispettivamente con l’Heroes Master 2022 e l’Heroes Master of Animation 2022, mentre Martin sarà nella giuria che sarà chiamata a valutare i cortometraggi.

Gli altri premi di questa edizione vanno alla Costume Designer Gabriella Pescussi, al regista Emanuele Scaringi e alla factory Piximondo. Tra gli altri ospiti di questa kermesse cinemtagorafica troviamo: David Orlandelli, Vincenzo Nisco, Mara Masiero, Paki Meduri, Walter Fasano, Maurizio Forestieri, Marino Guarnieri, Leonardo Cruciano, Lorenzo Raffi e Gaia Bussolati. Ogni ospite parlerà della propria esperienza nel cinema e nella televisione e risponderà alle domande del pubblico.

Gli eventi speciali e il concorso dei cortometraggi

L’Heroes International Film Festival 2022 sarà anche condito da diversi eventi speciali. Abbiamo parlato della proiezione di Space Monkeys, ma prima dell’inizio della rassegna, il 22 novembre alle ore 20:10, ci sarà una proiezione in anteprima, presso il The Space Cinema Parco de Medici di Roma, di One Piece Film Red. Poi, gli altri due eventi speciali sono la serata dedicata al “Cinema e cultura pop dagli anni ’80 ad oggi”, con la proiezione del capolavoro di Steven Spielberg Super 8, e la rassegna di documentari e proiezioni speciali volti a celebrare le Associazioni Culturali Cinematografiche italiane.

Durante la rassegna, assisteremo anche ai concorsi per cortometraggi, con 42 opere divise in due categorie, che saranno valutate dalla giuria composta da Sven Martin, dalla fondatrice e direttrice artistica View Conference Maria Elena Gutierrez, dal Direttore Artistico Cartoon on the bay Roberto Genovesi e dal regista Marino Guarnieri. A presiedere la giuria sarà il Direttore Artistico Max Giovagnoli. Appuntamento, dunque, alla Casa del Cinema di Roma dal 24 al 26 novembre per la nuova, ricchissima, edizione dell’Heroes International Film Festival.

