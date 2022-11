CoD Modern Warfare 2: vediamo i requisiti della versione PC

Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati di sistema per la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2: riuscirete a farlo girare sulla vostra macchina? Scopritelo insieme a noi

È ormai da qualche giorno che Call of Duty: Modern Warfare 2, sequel del reboot del 2019, è arrivato sugli scaffali e ha già fatto molto parlare di sé, sia in termini positivi, specialmente dal punto di vista delle vendite, sia un po’ più dubbi, con il multiplayer ranked previsto in arrivo (purtroppo) nel 2023. Polemiche o meno, il nuovo capitolo del franchise di Activision si è nuovamente confermato una calamita per la massa di videogiocatori che, ogni anno ormai, aspettano il CoD annuale per tornare a menarsi (virtualmente) a suon di spari nel multiplayer competitivo online. C’è poi anche una campagna particolarmente apprezzata, sequel di eventi che ci hanno tutti lasciati col fiato sospeso.

Insomma, Modern Warfare 2 è indubbiamente uno dei titoli più attesi di quest’anno. Lo trovate attualmente su PC e console di attuale e scorsa generazione, ma in questo articolo ci rivolgiamo principalmente ai “master race” in lettura. Andremo infatti a vedere tutte le configurazioni di requisiti richiesti alle vostre macchine per sfruttare sempre più al meglio le possibilità del titolo di Activision. Preparatevi, perché ce ne sono quattro diverse e sono tutte ben articolate. Vediamo!

I requisiti di sistema per la versione PC di Modern Warfare 2: dai minimi all’ultra 4K!

Qui sotto trovate i requisiti Minimi per far girare il gioco su PC:

CPU : Intel Core I3-6100 | Core I5-2500K or AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core I3-6100 | Core I5-2500K or AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 470, 2GB

: Nvidia GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 470, 2GB DX : DirectX 12

: DirectX 12 Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) Spazio Necessario : 72 GB

: 72 GB Hi-rez assets cache : fino a 32GB

: fino a 32GB Audio : DirectX Compatible

: DirectX Compatible Connessione a banda larga

Passiamo dunque ai Raccomandati (60 fps nella maggior parte delle situazioni con tutte le opzioni impostate su Alto):

CPU : Intel Core I5-6600K | Core I7-4770 or AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core I5-6600K | Core I7-4770 or AMD Ryzen 5 1400 RAM : 12 GB

: 12 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580, 4GB

: Nvidia GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580, 4GB DX : DirectX 12

: DirectX 12 Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento) Spazio Necessario : 72 GB,

: 72 GB, Hi-rez assets cache : fino a 32GB

: fino a 32GB Audio : DirectX Compatible

: DirectX Compatible Connessione a banda larga

Qui sotto trovate invece i Competitivi (60fps con un monitor ad elevato refresh rate):

CPU : Intel Core I7-8700K | AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core I7-8700K | AMD Ryzen 7 1800X RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : Nvidia GeForce RTX 3060Ti | AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB

: Nvidia GeForce RTX 3060Ti | AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB DX : DirectX 12

: DirectX 12 Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento) Spazio Necessario : 72 GB,

: 72 GB, Hi-rez assets cache : fino a 32GB

: fino a 32GB Connessione a banda larga

Infine, i requisiti Ultra (60fps, risoluzione in 4K):

CPU : Intel Core I9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X

: Intel Core I9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 | AMD Radeon RX 6800 XT, 10GB

: Nvidia GeForce RTX 3080 | AMD Radeon RX 6800 XT, 10GB DX : DirectX 12

: DirectX 12 Spazio Necessario : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) or Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento) Spazio Necessario : 72 GB

: 72 GB Hi-rez assets cache : fino a 64GB

: fino a 64GB Connessione a banda larga

E questi erano i requisiti per la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2. Fateci sapere se avete acquistato il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!