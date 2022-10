Labpano PilotPano: in arrivo fotocamera a 360 gradi con risoluzione 5.7K

Sta arrivando una nuova fotocamera a 360 gradi in grado di registrare video a risoluzione 5.7K: ecco LabPano PilotPano

Labpano, un’azienda ad elevato contenuto tecnologico che si concentra sullo sviluppo della tecnologia degli algoritmi di elaborazione delle immagini panoramiche e per la visione stereo, sta per lanciare la sua prima telecamera panoramica destinata al segmento consumer. Negli ultimi anni Labpano ha lanciato quattro telecamere principali, Pilot One EE, Pilot Era, Pilot Lock e Pilot Insight, che forniscono immagini con risoluzione 8K e sono molto apprezzate da imprese e professionisti di settori come quello immobiliare, dei viaggi all’aria aperta, delle mappe digitali, ecc.

Labpano PilotPano: fotocamera 360 gradi con risoluzione 5.7K

La nuova fotocamera PilotPano è molto più compatta, come si vede dal video di pre-lancio. È inoltre dotata di un grande schermo touch screen e di un sistema operativo basato su Android, che sono i vantaggi di Labpano fin dalla sua prima fotocamera. Supporta anche l’acquisizione in streent view e il caricamento in-camera è piuttosto efficiente.

Soprattutto, Labpano sta organizzando un concorso a premi sui suoi social network. Potete partecipare e avere la possibilità di vincere una fotocamera gratuita che potrebbe aprirvi un nuovo mondo di creatività per il vostro prossimo viaggio. Se volete saperne si più, ecco la pagina Facebook e Instagram. Non perdete l’occasione di vincere una eccezionale e nuovissima camera 360 gradi! Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!