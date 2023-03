Recensione Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, l’avventura estiva di Ryza e compagnia bella è dunque giunta al termine

Nel bene e nel male, tutte le cose hanno una fine. Che siano belle o brutte, che sia l’avventura di una vita o un qualcosa che dimenticherete l’indomani, sarete inevitabilmente costretti a salutare situazioni, persone e momenti, in vista di un non ancora narrato futuro. E così è stato anche per la trilogia del “Segreto” del franchise di Atelier. Dopo Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, l’avventura della giovane alchimista che ha dato nuova linfa vitale (e cosciotte annesse) al brand di Gust è giunta, oramai, al termine.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key rappresenta proprio questa chiusura, presentandosi come summa dei capitoli precedenti sotto ogni punto di vista. Arrivato recentemente su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch, il gioco è come sempre sviluppato da Gust Studios e pubblicato da Koei Tecmo. Abbiamo passato diverse decine di ore immersi nelle lande di Atelier Ryza 3 (perdonateci la brevità, ma lo chiameremo così d’ora in poi) prima di sederci alla scrivania e riflettere sul cosa dire in questa recensione. Ormai ci siamo, iniziamo la nostra ultima avventura con Ryza.

Una recensione conclusiva per Atelier Ryza 3: il viaggio finale ha inizio

Partiamo con una doverosissima premessa: nonostante Gust abbia confezionato un filmato introduttivo particolarmente esplicativo per tutti coloro che si vogliono affacciare a questa trilogia dal terzo capitolo, noi comunque vi sconsigliamo vivamente di farlo. Vivere Atelier Ryza 3 è il completamento di un’avventura, sì, ma è anche la conclusione della crescita di personaggi che abbiamo visto quasi nascere. Ryza, Lent, Tao e Boss erano quasi dei bambini nel primo capitolo della trilogia e vederli ora, praticamente adulti, donerà agli appassionati una sensazione di incredibile nostalgia. Quindi no: giocatevi prima i primi due, poi se ne riparla.

Gli eventi di Atelier Ryza 3 hanno inizio esattamente l’anno dopo la conclusione del secondo capitolo. Ryza è ormai diventata grande (in ogni senso), oltre che molto affidabile e un vero e proprio punto di riferimento per i suoi compagni e concittadini. Una vita fatta di continue richieste, di qualsiasi genere, da parte della comunità e che mirano alle spaventose abilità da alchimista che Ryza ha sviluppato nel corso del tempo. Non si parla più, infatti, di una giovane scavezzacollo che va in giro a combinare disastri e a tentare di creare intrugli con un pentolone alchemico. Ryza è capace, terribilmente capace, e tutti lo sanno.

That summer hideout | Recensione Atelier Ryza 3

Oltre ad essere molto capace, la nostra giovane e formosa protagonista ha dalla sua anche una caparbietà e un senso del dovere ineccepibili. Ed è proprio il senso del dovere a rimetterla sulla strada dell’avventura quando, inspiegabilmente, un gruppo di isole artificiali compare a largo di Kurken Island e ne minano la stabilità del sistema interno che la tiene a galla (e che abbiamo imparato bene a conoscere nel corso delle avventure di Ryza e compagnia). Si riparte dunque verso una nuova avventura, che porterà i giovani su strade già note ed altre completamente inesplorate, al fine di scoprire il mistero dietro le così chiamate isole Kark e della strana voce che Ryza inizia a sentire direttamente nella sua testa, e che le fa scoprire anche nuove ricette di tanto in tanto.

Una narrativa semplice ed efficace è proprio ciò che ci aspettavamo da Atelier Ryza 3. Il tema delle “vacanze estive” è quello che ha sempre permeato questa trilogia del Segreto, sin dal primo capitolo. Non ci stupisce dunque trovarci di fronte ad una narrazione compassata, priva di grandi colpi di scena, ma non per questo banale o scontata. Si fa seguire bene, Atelier Ryza 3, e non è cosa facile considerando che si parla di una storia principale che si dipana in circa 30 ore (se correte). Non esistono momenti vuoti, ogni interazione con i comprimari e i nuovi arrivi (di cui alcuni anche di notevole valore) portano sempre un passo avanti la giovane alchimista.

Because I Still Want to Watch the Sky | Recensione Atelier Ryza 3

Quel che ci è piaciuto notare in particolar modo è quanto abbiamo detto in apertura: la crescita dei protagonisti. In particolar modo, rivedere su schermo Ryza, Lent, Tao, Boss e Klaudia cresciuti, cambiati e migliorati sotto ogni punto di vista ci ha fatti sentire come giovani padri di fronte a figli adolescenti ormai distaccati dal nucleo familiare. Una strana sensazione di nostalgia, acuita ancor più da un finale che, a differenza del capitolo precedente della trilogia, non lascia un senso di incompiuto, anzi.

Dalla narrativa e dai sentimentalismi all’azione: il sistema di combattimento di Atelier Ryza 3 è il compimento della trilogia. Se, infatti, siamo passati da un primo capitolo tendenzialmente troppo lento e macchinoso da poter rendere interessanti gli scontri (che, infatti, a un certo punto si saltavano a piè pari), il secondo capitolo aveva messo sul piatto una formula più veloce, ma ancora migliorabile. In Atelier Ryza 3, il sistema di combattimento ha quasi smesso di far sentire la presenza di un ATB e risulta frenetico, rapido e dannatamente divertente.

Silver Harmony | Recensione Atelier Ryza 3

Le basi sono sempre le stesse dei capitoli precedenti, e quindi i nostri beniamini accumuleranno AP per ogni attacco base andato a segno, da poter poi sfruttare per effettuare potenti abilità. La soglia massima accumulabile di AP è data dal Livello di Tecnica, che in Atelier Ryza 3 si incrementa molto più rapidamente rispetto ai capitoli precedenti. Sin da subito, quindi, potrete mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia. Di contro, il livello di difficoltà è stato bilanciato rendendo i nemici un po’ più tosti rispetto al passato, ma niente che a un livello di difficoltà normale possa impensierire i giocatori più attenti.

Se i combattimenti si svolgono dunque esattamente come nei capitoli precedenti, ma con più rapidità, l’aggiunta principale in Atelier Ryza 3 è il sistema delle Chiavi. Tramite la pressione di un tasto dorsale, Ryza è in grado di creare Chiavi (la cui origine non vi sveliamo per evitare spoiler di sorta) da ogni nemico in combattimento. Ciascuna di queste avrà delle abilità precise e garantirà dei vantaggi alla nostra alchimista che potranno sovvertire le sorti degli scontri più ostici. La maggior parte di queste andranno a modificare i parametri di attacco e difesa, applicheranno bonus elementali o doneranno un quantitativo di AP spropositato per fare strage di nemici sul campo.

Un’aggiunta che, sulle prime battute, non avevamo molto apprezzato, ma che proseguendo nell’avventura (e, ovviamente, aumentando la difficoltà degli scontri) ha saputo farsi conoscere, capire ed apprezzare. Le Chiavi non sono dunque semplici consumabili che donano bonus momentanei, ma veri e propri strumenti di morte e distruzione che aumentano esponenzialmente le possibilità di creare tattiche convincenti, specialmente negli scontri contro i boss (che sono, come sempre nel franchise, particolarmente duri).

Good night cushion | Recensione Atelier Ryza 3

Le Chiavi avranno effetto anche nell’esplorazione del mondo di gioco, suddiviso in grandi mappe, con effetti diametralmente diversi e particolarmente utili se siete alla ricerca di materiali speciali. A proposito di esplorazione, a nostro parere è proprio qui che risiede uno dei punti cardine di miglioramento in Atelier Ryza 3 rispetto ai precedenti. Gust è riuscita a rendere il mondo di questo capitolo dannatamente divertente da esplorare, con dei semplici accorgimenti alla qualità di vita. Un esempio: non è più necessario fermarsi per raccogliere le risorse. Finalmente, ce l’abbiamo fatta.

Il mondo di gioco di Atelier Ryza 3 è scomposto in quattro macro-regioni fra loro interconnesse e attraverso cui si può passare praticamente immediatamente sfruttando la funzione di teletrasporto ai punti di interesse (che sono davvero tantissimi, quindi non abbiate paura di far tanta strada a piedi). Se da un lato questa struttura open-field potrebbe spaventare i meno avvezzi al genere, dall’altra è una delizia per gli appassionati come noi che si sono ritrovati di fronte infinite possibilità di esplorazione, ricerca e raccolta.

Under the Shimmering Sky | Recensione Atelier Ryza 3

Ryza si è portata dietro tutte le sue splendide abilità e, una volta craftati gli appositi strumenti, può tornare ad immergersi nelle acque più profonde per raccogliere materiali dai fondali, saltare da una piattaforma all’altra tramite l’utilizzo della Emerald Band o scivolare rapidamente in discesa. Tornano anche i pet, evocabili tramite l’apposita campanella, ma che hanno sempre il terribile difetto di limitare la raccolta di risorse. Peccato, ma la nostra alchimista è già abbastanza rapida di suo: non le servono cavalcature.

Ad essere stato velocizzato e in parte semplificato è anche il crafting tramite l’alchimia: chi conosce già il meccanismo dei nodi in Atelier Ryza 3 non si troverà affatto spaesato, anzi. L’unica aggiunta, in questo senso, è quella dei nodi Super Traits, che garantiscono effetti e bonus ancora maggiori rispetto al passato. Inoltre, anche in questo caso, è possibile sfruttare le Chiavi di cui sopra per cambiare completamente il risultato di una ricetta alchemica. Sperimentate, non ne rimarrete delusi.

Aftermath of a Thriving Summer | Recensione Atelier Ryza 3

Passiamo alla classica nota dolente delle produzioni Gust. Per questa recensione abbiamo giocato Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key su una PlayStation 5 ed abbiamo dunque potuto godere del (quasi sempre) rocceo frame rate, fissato a 60fps tranne che in qualche situazione particolarmente concitata. Vantaggio non disponibile nelle versioni per PS4 e Nintendo Switch, che si settano sui 30fps. Tecnicamente parlando, Atelier Ryza 3 è un titolo cross-gen che soffre delle solite condizioni dei videogiochi di Gust. Se, quindi, ci siamo ritrovati di fronte alle solite texture in bassa (bassissima) risoluzione, un pop-up degli elementi a schermo terrificante e una pulizia dell’immagine ancora molto da migliorare, c’è un qualcosa che ci ha stupito.

I modelli dei personaggi vantano, in Atelier Ryza 3, di un miglioramento sia estetico sia di animazioni davvero interessante e che ci fa ben sperare per il futuro del franchise. Non ci aspettiamo mai, mettendoci davanti ad un capitolo della serie Atelier, un mostro di prodezze tecniche, ma questi timidi passi avanti ci riscaldano il cuore. Ottimo, come sempre, il doppiaggio in lingua giapponese ed è (anche qui come sempre) assente l’adattamento italiano dei testi. Non che i dialoghi siano particolarmente difficili da capire, effettivamente, ma è un qualcosa che dobbiamo comunque far notare in questa sede.

I Will See You Again!

Terminiamo questa recensione di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key con una lacrimuccia che scende dagli occhi. L’avventura finale di Ryza è dunque terminata e ci ha lasciati quasi completamente soddisfatti. Se accantoniamo gli annosi problemi tecnici di Gust, che ha comunque dimostrato di aver fatto qualche piccolo passo avanti in tal senso, i miglioramenti a livello di gameplay e di qualità di vita del titolo, uniti ad una narrativa che sa concludere una storia semplice, ma appagante, rendono Atelier Ryza 3 il compimento della serie del “Segreto”. Arrivederci Ryza, arrivederci cosciotte.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!