The Game Awards 2021: svelata la data dell’evento!

Il produttore e presentatore dell’evento, Geoff Keighley, ha annunciato via Twitter la data della cerimonia dei The Game Awards 2021

Il Tokyo Game Show si sta avviando verso la conclusione e dopo le conferenze di Xbox e Capcom che hanno avuto luogo ieri, oggi è il turno di Square Enix, che aveva già svelato la sua line up qualche giorno fa. Con la chiusura del Tokyo Game Show 2021 si avvicina anche la fine dell’anno, ed è quindi di nuovo ora delle premiazioni videoludiche per eccellenza: i The Game Awards. Non sarà soltanto un luogo consacrato per decretare il gioco dell’anno, ma un vero e proprio palco di nuove presentazioni e, perché no, qualche sorpresa particolarmente gradevole.

La cerimonia ha avuto inizio nel 2014, ed è cresciuta via via in popolarità ed attenzioni sia da parte del pubblico, sia degli sviluppatori stessi. Lo scorso anno, ad esempio, sono stati svelati una decina di nuovi giochi e i più attenti si aspetteranno sicuramente un nuovo trailer del prossimo Dragon Age di BioWare (c’è sempre stato, sempre). Nelle scorse ore, Geoff Keighley ha svelato la data d’inizio dell’evento di quest’anno tramite il suo profilo Twitter ufficiale.

📌 SAVE THE DATE 📌 ⁰Thursday, December 9 THE GAME AWARDS⁰ Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere A Global Celebration of Video Game Culture#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

Data ufficiale per i The Game Awards 2021: parla Keighley!

La cerimonia dei The Game Awards 2021 andrà in onda in live da Microsoft Theater di Los Angeles (ci sarà ovviamente anche la diretta streaming) il prossimo 9 dicembre. Ovviamente è ancora troppo presto per fare qualsiasi tipo di speculazione, si intende, ma lo stesso presentatore ha alzato l’asticella dell’hype preannunciando “una celebrazione globale della cultura del videogioco”. Staremo a vedere quali sorprese ci attendono!

Data fissata per i The Game Awards 2021, ora ci aspettano mesi di rumor e leak per quanto riguarda i giochi presentati. E voi che cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!