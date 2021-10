Grand Theft Auto: una raccolta remastered di alcuni storici titoli dovrebbe arrivare prossimamente

Una presunta remastered di tre storici capitoli di Grand Theft Auto è trapelata in rete, il titolo è stato valutato da un ente coreano

Giovedì il Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud ha classificato Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, quella che dovrebbe essere una raccolta delle remastered di alcuni giochi appartenenti alla popolare saga di Rockstar Games. È stato riportato da alcuni rumor di qualche ora fa che la trilogia in questione sarà rilasciata nel 2022, piuttosto che entro la fine dell’anno come era stato precedentemente riportato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Grand Theft Auto: ecco quali dovrebbero essere gli amatissimi titoli presenti nella remastered

Ad agosto, Kotaku ha riferito che le remastered di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas erano nelle fasi finali di sviluppo presso Rockstar Dundee, lo studio precedentemente noto come Ruffian Games fino a quando lo stesso non è stato acquisito da Take Two, a ottobre dello scorso anno.

Il sito ha suggerito che il piano iniziale era di rilasciare i giochi rimasterizzati a ottobre o novembre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia e telefoni cellulari, sebbene i redattori di Kotaku affermassero anche che le versioni PC e mobile avrebbero potuto essere posticipate poiché Rockstar stava dando la priorità ai porting per console.

Più tardi ad agosto, Tom Henderson, noto insider dell’industria videoludica, ha affermato che anche a lui risultava verosimile il lancio della trilogia rimasterizzata, ma che le sue fonti avevano indicato un’uscita “nel 2022“.

Henderson, nello specifico, ha riferito: “Non avevo menzionato la trilogia di GTA Remastered, perché tutto ciò che ho sentito è stato già detto. L’unica differenza è che non credo che il periodo di lancio sia corretto”. Anche la società proprietaria di Rockstar, Take-Two, ha confermato ad agosto che stava pianificando di lanciare tre remastered non annunciate. Il publisher in precedenza aveva suggerito di non essere interessato a creare “semplici porting“. Secondo quanto riferito, Rockstar Dundee sta lavorando anche allo sviluppo della riedizione di Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X/S, che uscirà l’11 novembre.

Per quanto riguarda Grand Theft Auto 6, il gioco potrebbe essere ancora a quattro anni dal rilascio e presentare una mappa in espansione ambientata a Vice City. Questo è quanto affermato da Henderson a luglio. Le stesse affermazioni sono state supportate dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, nonché dalle fonti di VGC.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.