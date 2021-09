Tokyo Game Show 2021: ecco la line-up di Square-Enix

La line-up del Tokyo Game Show 2021 è ufficiale, o almeno per Square-Enix: ecco tutti i giochi che presenterà il publisher all’evento

Il nuovo sito di Square-Enix ha mostrato la line-up dei giochi che mostrerà al quasi imminente Tokyo Game Show 2021. Inoltre, lo stream intitolato Square Enix Presents inizierà il primo di ottobre alle sette di pomeriggio, ora locale del Giappone. Per noi, l’orario corrispondente sarà mezzogiorno, vista la differenza di sette ore tra noi e la Terra del Sol Levante. Alcune delle presentazioni in streaming avranno dei sottotitoli in inglese. Molti titoli in arrivo dal publisher faranno capolino, tra cui Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Forspoken e Project Triangle Strategy.

Ospiti e line-up di Square-Enix al Tokyo Game Show 2021

Tra gli ospiti di Square-Enix avremo il creatore di NieR, Yoko Taro, il direttore di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, e il direttore della serie Final Fantasy Tetsuya Nomura, oltre all’impressionante line-up di titoli previsti per il Tokyo Game Show 2021. I titoli che vedremo saranno i seguenti.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Forspoken

Final Fantasy VII The First Soldier

Project Triangle Strategy

Deep Insanity Asylum

Dragon Quest X Online

Dragon Quest X Offline

Final Fantasy XIV

SaGa Collection

Romancing SaGa

Imperial SaGa Eclipse

Final Fantasy Brave Exvius

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius

In aggiunta a questo generoso elenco, abbiamo anche una lista completa di date e orari per le dirette che vedremo su YouTube (in inglese e giapponese), nonché su Twitch e NicoNico Douga (giapponese). Riportiamo anche loro qui sotto, per completezza, le ore riportate sono quelle del fuso orario italiano:

Primo di ottobre, 2021

Ore 12 – Square Enix Presents TGS 2021

Ore 13 – Square Enix Merch Store TGS 2021 Special Live Stream

Ore 14 – Lounge Jam – Square Enix Music TGS 2021 Special Live – Featuring: quintetto Ryo Miyachi

Ore 15 – Forspoken TGS Special – Featuring: Takeshi Terada (co-direttore) e Raio Mitsuno (produttore)

Due di ottobre, 2021

Ore 6 – Marvel’s Guardians of the Galaxy Official Livestream – Featuring: Daisuke Yamamoto (produttore di localizzazione), Ken Rose (direttore di localizzazione), e Yosuke Matsuda (amministratore delegato)

Ore 7.15 – “I Heard Mountain Men Are Popular…” di Nobuo Uematsu, featuring: Nobuo Uematsu (compositore), Keiji Kawamori (direttore musicale), e Makoto Ise (direttore del sonoro)

Ore 8.30 – Final Fantasy Brave Exvius TGS 2021 Livestream (lista ospiti ancora non confermata)

Ore 9.45 – War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius TGS 2021 Special Livestream – Featuring: Hirono Kay (FFBE, produttore di serie) and Kazuhide Nakai (assistente produttore)

Ore 10.45 – SaGa Series TGS 2021 Special Livestream – Featuring: Akitoshi Kawazu (direttore di serie), Masanori Ichikawa (produttore di serie), Kazuma Oshu (Imperial SaGa, produttore), Kenji Ito (compositore), Benny Matsuyama (sceneggiatore), Hikaru Ishihara (staff di sviluppo Akatsuki), e Yosuke Fujimoto (direttore Think & Feel)

Ore 12.45 – Dragon Quest X TV TGS 2021 Special Livestream – Featuring: Koji Aoyama (produttore), Takashi Anzai (direttore) e due “giocatori ambasciatori”

Ore 14 – Stranger of Paradise Final Fantasy Origin TGS 2021 Special Broadcast – Featuring: Tetsuya Nomura (produttore creativo), Daisuke Inoue (direttore), Usuda Hiroya (direttore), Nobumichi Kumabe (direttore), Ashizawa Kasumi (doppiatore), and Sayaka Kano (“Gamer Idol”)

Ore 15 – Square Enix Jazz Live Painting

Tre di ottobre, 2021

Ore 5 – FF Trading Card Game: Beginner’s Hall at TGS2021

Ore 8.30 – programma educativo “World of Okabe” – Featuring: Keiichi Okabe (NieR, compositore di serie), Yoko Taro (serie NieR, direttore creativo), and Yosuke Saito (NieR, produttore di serie)

Ore 10.30 – Final Fantasy VII The First Soldier TGS 2021 Special Livestream – Featuring: Shoichi Ichikawa (produttore), Tetsuya Nomura (direttore creativo), Ashizawa Kasumi (doppiatore) e varie personalità videoludiche.

Ore 12 – Deep Insanity Asylum Pre-release TGS 2021 Special Broadcast – Featuring: Makoto Fukami (sceneggiatore concettuale), Norimitsu Kaiho (sceneggiatore concettuale) e Ryotaro Ishii (produttore)

Ore 13 – Dragon Quest X Offline Full of Information de Show! – Featuring: Takuma Shiraishi (produttore)

Ore 14 – Final Fantasy XIV Yoshi P Sampo in TGS 2021 Online – Featuring: Naoki Yoshida (Producer/Director) and Toshio Murouchi (Global Community Producer)

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa tabella di marcia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.