Tokyo Game Show: Monster Hunter Rise arriva su PC!

Direttamente dalla conferenza Capcom al Tokyo Game Show, è stata svelata la data d’uscita di Monster Hunter Rise su PC tramite Steam: scopritela insieme a noi

Le conferenze al Tokyo Game Show si stanno susseguendo una dietro l’altra, e dopo la delusione di Xbox (trovate il nostro recap a questo link!) è finalmente giunta l’ora anche di Capcom. E, ovviamente, dove c’è Capcom c’è anche Monster Hunter. Considerando che era da molto tempo che i fan di Rise stavano aspettando qualche novità sull’eventuale versione per PC, di cui si era già parlato lo scorso febbraio, senza però avere altri dettagli, il palco del TGS 2021 ci sembrava l’occasione migliore per l’azienda di farsi finalmente avanti. E così è effettivamente stato!

Capcom ha infatti annunciato che Monster Hunter Rise arriverà su PC tramite Steam il prossimo 12 gennaio 2022. Il titolo riceverà anche una corposa espansione nel corso dell’estate prossima, chiamata Sunbreak, che aggiungerà Malzeno, un nuovo Elder Dragon, insieme ad una nuova porzione di storia e nuove aree da esplorare. L’espansione sarà disponibile in contemporanea sia su Nintendo Switch sia su PC. Per festeggiare l’annuncio, Capcom ha anche divulgato un nuovo trailer, che vi lasciamo qua sotto.

Tokyo Game Show 2021: Monster Hunter Rise arriva su PC il prossimo 12 gennaio!

La versione per PC di Monster Hunter Rise includerà diverse opzioni grafiche utili a soddisfare tutti i palati. Sarà supportata la risoluzione in 4K, con texture in alta risoluzione, framerate sbloccato e il supporto ai monitor 21:9 ultrawide. Capcom ha anche previsto una versione demo in arrivo su Steam il prossimo 13 ottobre, che sarà in qualche modo simile alla seconda demo rilasciata ai tempi su Nintendo Switch, dove abbiamo potuto dare la caccia al Magnamalo. Vi aggiorneremo in futuro, quando saranno disponibili ulteriori dettagli.

Avete visto il trailer della versione PC di Monster Hunter Rise mostrato sul palco del Tokyo Game Show 2021? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!