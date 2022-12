TGA 2022: The Last of Us Part 1 arriva su PC, ecco quando

The Last of Us Part 1 approderà sul mercato PC tra qualche mese e finalmente tutti i giocatori potranno giocare a questo titolo storico

A grande sorpresa Sony ha annunciato la data di uscita di The Last of Us Part 1 per PC. Annunciata durante i The Game Awards 2022, l’uscita del capolavoro Naughty Dog è più vicina del previsto, rendendo il 2023 un anno ricco di giochi da giocare sia per console che per PC. L’avventura memorabile di Ellie e Joel è pronta a scaldare i cuori di altri giocatori.

The Last of Us Part 1 approderà su PC prima del previsto

The Last of Us Part 1 arriverà su PC il 3 marzo e, se gli altri giochi per Personal Computer di PlayStation sono qualcosa su cui basarsi, è molto probabile che i giocatori PC avranno opzioni esaustive da modificare per ottenere le migliori prestazioni dal titolo. TLOU Part 1 non è l’unico gioco di PlayStation annunciato per PC durante i The Game Awards. All’inizio dello spettacolo, Sony ha anche reso ufficiale l’uscita per PC di Returnal. Sfortunatamente, Returnal su PC non ha ancora una data di uscita.

Pubblicato originariamente all’inizio di quest’anno su PS5, The Last of Us Part 1 è essenzialmente un remake completo dell’originale, sviluppato utilizzando lo stesso motore di TLOU Part 2. Siete indecisi se recuperare questo remake? Schiaritevi le idee con la nostra recensione sul gioco dove vengono analizzate le differenze principali con la versione originale del 2013. Quali altre esclusive arriveranno sul mercato PC? Ancora non abbiamo altre informazioni da parte di Sony a riguardo ma sicuramente Ghost of Tsushima, visto il suo grande successo su console, potrebbe essere il prossimo.

