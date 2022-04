Splatoon 3: annunciata, finalmente, la data di uscita

Nintendo e Monolith Soft sono orgogliosi di annunciare che è stata ufficializzata la data di uscita del tanto atteso Splatoon 3

La fine di aprile si sta rivelando davvero un gran bel periodo per la console Nintendo Switch. Infatti, dopo l’annuncio del terzo capitolo di Xenoblade Chronicles previsto per quest’estate, è stata ufficializzata anche la data di uscita di Splatoon 3 con tanto di trailer! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Splatoon 3: data di uscita, trailer e … inchiostro a volontà

Il nuovo trailer dei ragazzi inkling di Monolith Soft, ormai una presenza fissa anche negli ultimi capitoli di Mario Kart e Super Smash Bros., ci mostra dunque tre minuti di filmato delle battaglie online 4 VS 4, ma non solo. È presente anche una nuova arena di gioco, Eeltail Alley, ed una nuova arma, l’arco Stringer, che scaglia inchiostro in su e ai lati.

Oltre alla modalità Turf War è presente anche una nuova campagna per giocatore singolo e persino una miglioria della modalità Salmon Run. Al termine del trailer di Splatoon 3, che vi lasciamo qui sotto, è stata infine annunciata la data di uscita, ovvero, il 9 settembre di quest’anno. Va detto che, inizialmente, Nintendo aveva dato l’annuncio per l’estate, ma per questa volta aspetteremo più che volentieri.

L’attesa di settembre sarà resa ancora più piacevole dal fatto che è stato aggiunto il DLC Octo Expansion del secondo capitolo sul servizio Nintendo Switch Online. Un servizio che, ricordiamo, sembra essere già in un certo “fermento” con un leak riguardante il possibile arrivo di titoli per Game Boy.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di ricoprire gli avversari e le arene con litri di inchiostro colorato, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!