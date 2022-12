The Bad Batch: il trailer della seconda stagione della serie

Disney Plus ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di The Bad Batch, in uscita dal 4 gennaio 2023

Manca pochissimo ormai all’uscita della seconda stagione di The Bad Batch, serie animata appartenente all’universo di Star Wars. Inizialmente previsto per settembre, questo secondo capitolo è stato rinviato e ora Disney Plus ha annunciato che uscirà il 4 gennaio 2023, svelando anche il trailer ufficiale, all’interno del quale troviamo un’Omega più grande e altri volti noti come il temibile imperatore Palpatine e il padawan Gungi. In questa seconda stagione di The Bad Batch troviamo i protagonisti nel mezzo del loro viaggio dopo il crollo della Repubblica e, mesi dopo gli eventi di Kamino, si troveranno a dover affrontare nuove minacce e a esplorare luoghi inediti e inaspettati.

La seconda stagione di the Bad Batch e le prossime serie di Star Wars

Appuntamento, dunque, al 4 gennaio 2023 con The Bad Batch 2. Dopo Andor, sarà la prima serie tratta dal franchise di Star Wars che farà la sua comparsa su Disney Plus. A seguire, dal 1 marzo 2023, arriverà l’attesissima terza stagione di The Mandalorian, dove ritroveremo Pedro Pascal e l’amatissimo Baby Yoda dopo gli eventi di The Book of Boba Fett. In calendario, poi, per la primavera del 2023 c’è anche la seconda stagione di Star Wars: Visions, la raccolta antologica di corti animata realizzata da diversi studi giapponesi, che presenta storie dell’universo di Star Wars in versione anime.

Nel 2023 è atteso anche l’esordio di Skeleton Crew, serie ambientata dopo Il ritorno dello Jedi con Jude Law nei panni del protagonista. Stessa timeline anche per Ahsoka, nuova serie in partenza nel 2023, incentrata su Ahsoka Tano, ex allieva padawan di Anakin Skywalker ed eroina durante la Guerra dei Cloni. La serie vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei celebri panni di Anakin. Queste, quindi, le novità del 2023, anno ricchissimo per i fan di Star Wars.

