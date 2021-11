Svelata la Mkers Gaming House by Mercedes-Benz

Tramite comunicato stampa, Mkers ha svelato la sua Gaming House by Mercedes-Benz dopo l’annuncio della partnership fra le due aziende

Il mondo degli eSports si è andato via via espandendo sia a livello internazionale, sia, seppur più timidamente, in Italia. Tantissimi sono i team nati sotto la stella delle competizioni eSportive, tanti gli enti interessati (in primis, l’Osservatorio Italiano di eSports) così come le aziende che decidono di investire in questo campo. Fra queste, Mkers è fra le più importanti ed ha all’attivo, attualmente, 43 players professionisti provenienti da 8 nazionalità differenti e specializzati in 12 titoli, tra cui FIFA, PES, Rainbow Six Siege e tanti altri. Tramite comunicato stampa, l’azienda insieme a Mercedes-Benz, con cui ha recentemente stretto una partnership, ha annunciato la sua Gaming House, un luogo studiato su misura per i giocatori del team. La struttura rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita di Mkers, in quanto simboleggia da un lato il punto nevralgico in cui i Pro Player possono allenarsi, studiare le migliori strategie con il supporto di coach e analisti e cementificare lo spirito di squadra.

La location sorge nel cuore pulsante di Roma, tra la magnificenza dei Fori Imperiali, la maestosità del Colosseo e la bellezza sconfinata del Circo Massimo, con il chiaro obiettivo di legarsi filosoficamente al luogo in cui i giochi hanno anticamente avuto origine. La Gaming House è stata concepita curando ogni singolo dettaglio dell’arredo, ma non solo. Nella Gaming House c’è anche tanta attenzione alla community e alla creazione di contenuti grazie alla Streaming Room. In essa i creator posseggono tutto il necessario per trasmettere contenuti e per dialogare con il pubblico.

Qualche scatto della Mkers Gaming House

Thomas de Gasperi, Presidente di Mkers, ha annunciato a riguardo:

Siamo orgogliosi di svelare ufficialmente la Gaming House powered by Mercedes-Benz. La struttura rappresenta un importante passo in avanti per Mkers, in grado di spingere i nostri team a dare il meglio durante le competizioni eSportive. In sinergia con Mercedes-Benz Italia, da sempre sinonimo di qualità e vision sul futuro dell’automotive, siamo sicuri che la struttura possa fornire un grande impulso al settore eSportivo italiano, contribuendo alla propria crescita e all’appetibilità internazionale.

Anche Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato:

L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. “Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social.

