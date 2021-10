Talkwalker entra nell’Osservatorio Italiano Esports

L’OIES è la prima piattaforma italiana di monitorazione, networking, informazione e formazione per gli operatori interessati al settore degli Esport. Di recente l’Osservatorio Italiano Esports ha annunciato la partnership con Talkwalker, società di consumer intelligence

Continua la crescita dell’Italia nell’ambito Esport, a partire dalle organizzazioni che si occupano dei vari aspetti di questa disciplina professionale. In particolare, la notizia di oggi riguarda nuovamente l’OIES, che si occupa di collegare, tramite la sua piattaforma B2B (ovvero “business to business”), le varie realtà legate agli Esport. In particolare, è stato di recente annunciato che l’ Osservatorio Italiano Esports ha stretto una collaborazione con Talkwalker, società di consumer intelligence leader nel settore. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Osservatorio Italiano Esports e Talkwalker, a cosa porterà questa collaborazione?

Per chi non lo sapesse, le società di consumer intelligence sono aziende che si occupano di raccogliere dati dei propri consumatori, così da estrapolarne le informazioni necessarie per decidere le prossime strategia aziendali. Secondo il comunicato ufficiale fatto girare nelle scorse ore, la collaborazione con Talkwalker (che entrerà come Monitoring Partner dell’ Osservatorio Italiano Esports) porterà alla condivisione studi e ricerche con i membri dell’OIES ed permetterà alla società di far parte del Centro Studi dell’Osservatorio, che peraltro detiene il più ampio database nel settore esportivo in Italia, con dati certificati dalle migliori società di ricerca che si occupano di questo ambito.

Entusiaste sono le dichiarazioni dei rappresentanti di entrambe le società. Da una parte ci sono le parole di Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker, che afferma che:

L’accordo ribadisce l’intenzione di Talkwalker di confermarsi anche in Italia quale leader nel campo della Consumer Intelligence anche in Italia in un settore affascinante e dinamico come quello degli Esports che vede gli appassionati al centro della relazione con aziende e società sportive, con un ruolo particolarmente attivo.

Hanno anche commentato, come c’era da aspettarsi, Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio:

Con l’ingresso di Talkwalker aggiungiamo un grandissimo valore al network dell’OIES. Talkwalker è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e siamo orgogliosi che abbia sposato il nostro progetto. La loro competenza ed esperienza nella rilevazione dei dati rappresenterà un beneficio non solo per i membri dell’OIES, ma per tutto il settore. Il nostro Centro Studi sugli Esports diventa sempre di più il principale bacino da cui estrapolare dati sugli Esports in chiave marketing e business.

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie più importanti sul settore videoludico in Italia e in tutto il mondo, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.