Bethesda annuncia novità su Starfield, il loro RPG fantascientifico ambientato nel futuro, per l’estate 2022

Dopo il primo sguardo che i giocatori hanno avuto all’E3 di quest’anno, Bethesda ha annunciato importanti novità su Starfield in arrivo nel 2022. Il loro nuovo RPG in cantiere è ambientato nel 2330 in una zona del nostro sistema solare chiamata Settled Systems, ed è stato definito dalla casa produttrice come “lo Skyrim dello spazio“. Del mondo di gioco sono già state presentate tre città, chiamate New Atlantis, Neon e Akila.

Starfield: le novità in arrivo e quello che già sappiamo

Le novità in Starfield potrebbero in realtà non essere tali, vista la somiglianza già evidente con gli altri titoli Bethesda. Effettivamente, da ciò che è già trapelato dal primo trailer, sia la suddivisione in fazioni (le United Colonies contro il Freestyle Collettive) che per quanto riguarda lo skill system che per elementi banali come il depredare i nemici sono elementi molto, molto simili a quelli di Skyrim, ma con una dinamica RPG molto più hardcore. “È nel DNA della Bethesda” ha detto Todd Howard, game director dell’azienda statunitense. Howard ha anche detto che in Starfield ritroveremo elementi di Fallout e di Elder Scrolls.

Le novità anticipate da Bethesda saranno mostrate via gameplay, anziché con un trailer: l’azienda ha infatti spiegato che così il giocatore avrebbe meglio compreso le nuove dinamiche di gioco: questo gameplay verrà mostrato nell’estate 2022, molto probabilmente durante l’E3 del prossimo anno. È possibile che Starfield sarà presentato sul palco di Xbox; intanto, è già praticamente certa la data d’uscita, che è stata annunciata per l’11 novembre 2022. Vedremo se la casa produttrice rispetterà questo impegno, oppure, come molti altri giochi prima di questo, subirà un ritardo per “ulteriori miglioramenti”.

