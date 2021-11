Overwatch: disponibile la sfida Nuove Reclute di Cassidy!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato alcune novità a tema Overwatch, tra cui il fatto che è disponibile la sfida Nuove Reclute di Cassidy

Recentemente, Blizzard si è trovata costretta a rimandare sia Overwatch 2 sia Diablo 4, un’altra cattiva notizia dopo l’abbandono del director della serie di qualche tempo fa. Nonostante gli aggiornamenti sullo sviluppo giungano abbastanza costantemente, insomma, l’azienda sembra trovarsi in difficoltà specialmente per quel che riguarda il sequel del suo hero shooter per eccellenza. Il primo capitolo, invece, sembra proseguire su un binario apposito e parallelo, con tantissimo nuovo contenuto sempre in arrivo e gustose novità anche riguardanti altri media di intrattenimento. Novità che Blizzard ha divulgato con noi, tramite comunicato stampa, annunciando dapprima che è disponibile la sfida Nuove Reclute di Cassidy, ma non solo.

Infatti, Blizzard Entertainment si è unita a Dark Horse per una nuova serie di fumetti che segue le orme del pistolero preferito da tutti mentre cerca di reclutare eroi, chiamata Overwatch: Nuove Reclute. Già disponibile per l’acquisto, la serie è stata scritta dall’acclamato autore Ray Fawkes ed illustrata dall’artista Irene Koh. Per quel che riguarda invece la nuova sfida disponibile in Overwatch, il team di sviluppo ha anche condiviso un trailer che vi lasciamo qua sotto.

Overwatch: nuovo fumetto e sfida Nuove Reclute di Cassidy

La sfida Nuove Reclute di Cassidy è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, fino al 23 novembre. Nel corso dell’evento potrete ottenere ricompense a tempo limitato, fra cui un’icona, degli spray e il nuovo modello epico Cassidy Tempesta di Sabbia, per un totale di nove ricompense. Nello specifico, vincendo in Partita rapida, Partita competitiva o Arcade potrete ottenere:

Gioca 9 partite: Icona

Gioca 18 partite: Spray

Gioca 27 partite: Cassidy Tempesta di Sabbia (modello epico).

Invece, sintonizzandovi sui canali streaming di Twitch impegnati a trasmettere Overwatch prima, durante o dopo i match, potrete sbloccare altri contenuti:

Guarda per 2 ore: 1 spray

Guarda per altre 2 ore: 2 spray

Guarda per altre 3 ore: 3 spray

Avete visto il trailer divulgato da Blizzard per la sfida Nuove Reclute di Cassidy disponibile da oggi, fino al 23 novembre, in Overwatch? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!