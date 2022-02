Soul Hackers 2: svelato il trailer e data d’uscita del nuovo titolo Atlus

Dopo diversi giorni di dirette enigmatiche, Atlus ha svelato con un trailer Soul Hackers 2 e la sua data d’uscita

Il 17 febbraio era apparso su internet un misterioso countdown all’interno di un sito nominato “Soul Hackers”, e poche ore dopo ciò Atlus aveva dato il via ad un’attività insolita sui social. Un gioco dallo stesso nome era uscito nel 1997, ottenendo poi una riedizione nel 2013, giungendo su Nintendo Switch. Dopo tre giornate di dirette misteriose, nelle quali venivano forniti ulteriori piccoli dettagli, il 21 febbraio è stata infine rivelata l’identità del progetto e la sua data d’uscita attraverso un corposo trailer: si tratta di Soul Hackers 2, nuovo gioco di Atlus che fu inizialmente conosciuto con il nome di “Project Pen”, e che appartiene alla serie dei MegaTen.

Soul Hackers 2, la data d’uscita nel trailer ufficiale

La conferma ufficiale di Soul Hackers 2 è giunta nel corso dell’ultima diretta. Iniziando con un piccolo show in stile “tokusatsu”, dove la protagonista Ringo si era ritrovata a combattere dei demoni presso il tempio di Kanda, a Tokyo. Subito dopo, è stato mostrato il trailer del nuovo gioco di Atlus, Soul Hackers 2, con tanto di data d’uscita. Mentre il video scorreva, sono state fornite diversi dettagli chiave del titolo, mostrando una somiglianza molto rimarcata verso lo stile di gameplay e grafico di Persona 5. Oltre a ciò, è stato inoltre annunciato come esso arriverà anche per tutte le piattaforme attualmente disponibili, escludendo tuttavia una versione per Nintendo Switch.

Per il Giappone è stata annunciata anche un’edizione speciale, la 25th Anniversary Edition, esclusivamente per PS5 e PS4. Essa includerà dei DLC con un book di illustrazioni e un CD, e saranno presenti anche le musiche di Persona 5 e dei costumi del gioco. A far parte dello staff di Soul Hackers 2 ci saranno Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, nei ruoli di director e producer. Essi sono gli stessi che hanno lavorato a Shin Megami Tensei: Strange Journey e Tokyo Mirage Session, ed è anche per questa ragione che si rivedono alcune caratteristiche presenti nei due titoli. Per quanto riguarda l’uscita ufficiale di Soul Hackers 2, essa è programmata per il 25 agosto 2022 in Giappone, mentre il giorno successivo il nuovo gioco di Atlus sarà disponibile in tutto il mondo, anche in lingua italiana.

La storia è ambientata nel 21esimo secolo, un po’ più avanti dall’attuale presente, la storia presenta i cosiddetti “Devil Summoner”, in grado di evocare demoni per aiutare le persone. Tra essi, due fazioni si trovano in guerra: la Yatagarasu e la Phantom Society. Intanto, un essere sovrannaturale che sorveglia il mondo, di nome Aion, ne percepisce la fine. Ringo e Figue, due esseri di Aion entrano nel mondo umano per evitare la catastrofe, ma i bersagli da proteggere sono già morti. Ringo utilizza allora l’abilità “Soul Hack” per rianimarli. Dopo avergli dato una seconda possibilità, Ringo e Figue si uniscono ai Devil Summoner resuscitati, mentre il futuro del mondo si trova in pericolo.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per titoli a prezzi scontati.