Atlus: nel 2022 arriverebbe un nuovo gioco “pilastro” per la compagnia

Tra le aspirazioni delle più importanti figure all’interno di Atlus emerge anche la rivelazione di un nuovo gioco che nel 2022 diventerebbe una parte fondamentale su cui si baserà l’azienda

Come ogni fine dell’anno, anche stavolta su Famitsu vengono raggruppati i pensieri, le aspirazioni e le ambizioni delle più importanti figure videoludiche nipponiche. Queste personalità vanno ad esprimere le loro aspettative nei confronti del nuovo anno, commentando anche le vicende che hanno caratterizzato quello che sta per giungere al termine. Tra le persone intervistate risultano anche Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy XVI che ha dovuto dare di recente delle notizie piuttosto deludenti per i fan riguardo il titolo; vi è poi anche Kojima, il quale accenna di star lavorando a due nuovi ambiziosi titoli. Inoltre, vi sono stati anche quattro importanti figure di Atlus, come il producer di Shin Megami Tensei Shinjiro Takada. Le parole espresse dal producer della Atlus sono piuttosto dirette e svelano un possibile nuovo gioco nel 2022, che assumerà tra l’altro un ruolo fondamentale per la compagnia.

Un nuovo gioco per la Atlus nel 2022?

Parlando del 2021, la parola chiave che Takeda aveva scelto era “Originalità Creativa”, e le sue dichiarazioni si concentravano soprattutto riguardo lo sviluppo e il rilascio di Shin Megami Tensei V. Adesso che il titolo è stato lanciato, il producer afferma di essersi preso un attimo di riposo, ma il prossimo anno rivelerà comunque nuovi scenari importanti. Per esso è stata infatti scelta la parola “sfida”, e la sua speranza è quella di poter rilasciare nel corso del 2022 un probabile nuovo gioco che diventi un pilastro per Atlus. Su Famitsu vi è anche il commento del director di Project Re Fantasy, opera che si trovi in sviluppo ormai da cinque anni, il quale ha affermato come esso si trovi a buon punto, nonostante i colpi di scena (le dimissioni del compositore Shoji Meguro).

Aspirazioni 2022 da parte di alcune figure di @Atlus_jp riportante su #famitsu. Shinjiro Takada (SMTV) "Sfida è la mia parola per il 2022, quella di realizzare un titolo che diventi un pilastro di casa #atlus.

Cosa mi aspetto dal 2022? L'arrivo di Zelda: BOTW 2 pic.twitter.com/xObA9PHoQj — Atlus Italia UnOfficial (@AtlusITno) December 27, 2021

Difficile dunque pensare che Takeda si stia riferendo proprio a questo RPG dai canoni inediti. In aggiunta, è risaputo come Atlus abbia ancora diversi progetti non annunciati, mentre per il 2022 sono stati confermati ufficialmente solo due porting, ovvero quello di Persona 4 Arena Ultimax e di 13 Sentinels: Aegis Rim su Nintendo Switch. Le uniche speculazioni verso il nuovo gioco possono essere effettuate osservando solo quello che è apparso con il nome di “Project Pen” a novembre, svelatosi mediante un rating australiano.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per non perdervi ulteriori novità dal mondo videoludico, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming nel caso siate interessati a trovare nuovi giochi e sconti vantaggiosi per espandere ulteriormente la vostra libreria di videogiochi.